Apuestan en Chivas Femenil por fuerzas básicas

Por primera vez en la corta historia del futbol profesional femenil en México, un equipo de la Liga MX Femenil tendrá estructura profesional de Fuerzas Básicas.

Nelly Simón como directora deportiva del equipo presentó a Héctor Noriega como coordinador del proyecto y a su vez, le dio la bienvenida a los entrenadores de las categorías Sub-17, Sub-15 y Sub-13.

Hace dos años cuando llegué pasó por mi cabeza no solamente hacerme cargo, la ilusión de tener una estructura de hacer fuerzas básicas estaba en mente, si bien había escuelas, no estaban estructurados como tales. Nos dimos a la tarea de empezar a construir, de algo en lo personal que estoy convencido, la formación de jóvenes para llegar a ser jugadoras profesionales. Es mucha responsabilidad porque más allá de formarlas, nuestra principal responsabilidad es formarlas como humanas, mujeres y mexicanas», comentó Nelly.

Con esto, le dio la bienvenida a Héctor Noriega que llegará a ser el coordinador de Fuerzas Básicas. Y a su vez, presentó a los que serán los entrenadores de las filiales con José Luis Zavala en Sub 17, Andrea Medrano en Sub 15 y Joan Ginebra con la Sub 13.

Noriega habló sobre el objetivo que tendrán las fuerzas básicas.

«Lo primero seguir nutriendo selecciones nacionales, posteriormente una escuela de futbol femenil es vital, lo que buscamos a largo plazo es competiciones donde estas chicas se puedan probar y pensar en un futuro y toda la parte de salida de las jugadoras a nivel internacional.

«Estos objetivos no podían ser mencionados si no contamos con las personas adecuadas y es de vital importancia que ese ADN esté en nuestros entrenadores», explicó.

El proyecto de las fuerzas básicas de Chivas Femenil no solo va enfocado hacia formar jugadoras, el objetivo también será formar a entrenadores, fisoterapeutas y preparadores físicos. Cosa que inicia desde este momento con las tres categorías que se han creado.

Nelly Simón puntualizó cuál es el perfil que buscan para que las jugadoras ingresen a fuerzas básicas y primer equipo de Chivas Femenil.

«Tenemos claro el perfil de jugadora que queremos, lo más importante es que sean buenas compañeras, hermanas, amigas, hijas, seres humanos. El desarrollo en la cancha dependerá de su talento, de la capacidad que tengan de entender lo que queremos en chivas, que sean disciplinadas, pero sobre todo el comportamiento dentro y fuera de cancha», expresó.