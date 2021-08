Aplauden éxito de Aremi Fuentes

Después de haber conseguido la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, la pesista mexicana Aremi Fuentes regresó a México donde fue recibida entre aplausos.

Aremi Fuentes Zavala sabe de la responsabilidad que conlleva portar esa medalla, pues puntualizó que espera ser un ejemplo para las futuras generaciones, justo como Soraya Jiménez fue para ella.

Espero ser un gran ejemplo para los jóvenes, me considero una deportista disciplinada, espero traer muchos más éxitos para mi país”.

A su arribo, la chiapaneca agradeció el apoyo que le brindó tanto su equipo de trabajo como la afición, que estuvo al pendiente.

Es un sueño que tenía desde pequeña y ahora se me hizo realidad. Agradezco a todo el equipo que ha estado detrás de mí en las buenas y en las malas, y también quiero agradecer a toda la gente que estuvo al pendiente de mi competencia, sólo puedo agradecerles el apoyo”, afirmó la nueva medallista.

Aremi reconoció que cuando le dieron la noticia de que ganó una presea, ella ya sabía que había cumplido su sueño que la acompañaba desde que era niña.

Sí, me cayó el 20 cuando me dieron la noticia en medio de la competencia. Mi objetivo siempre fue tratar de hacer los pesos para complicar a quien me quisiera robar la medalla, y así fue, gracias a Dios salió bien la estrategia y solo puedo decir que estoy muy contenta”, afirmó la atleta de 28 años.

Pese a que los Juegos de Tokio aún no acaban, Aremi sabe que tendrá un ciclo corto de cara a la próxima justa en París 2024. Es por ello que no bajará los brazos y se mantendrá activa con la misión de mejorar lo hecho en estas competencias.

Mi motivación está por los cielos, va a ser un ciclo corto, pero seguiré activa. Lamentablemente en mi deporte, si dejo de entrenar una semana es como no hacerlo un mes, me mantendré activa para llegar en mejor forma a las próximas competencias de París”, sentenció la atleta quien entrena desde hace varios años en Mexicali.