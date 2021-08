Anuncia The Beatles edición especial del álbum «Let It Be»

The Beatles ha anunciado una nueva edición especial de su álbum de estudio «Let It Be», el cual será lanzado el 15 de octubre.

El nuevo lanzamiento del álbum presenta la nueva mezcla estéreo del original realizado por el productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell en estéreo, DTS envolvente 5.1 y Dolby Atmos.

Las colecciones físicas y digitales contarán con 27 grabaciones de sesiones inéditas, un EP de cuatro pistas y la mezcla LP de 14 pistas «Get Back» , nunca antes publicada y compilada por el ingeniero Glyn Johns en mayo de 1969.

A la nueva edición se le suma The Beatles: Get Back, una serie documental dirigida por el cineasta Peter Jackson, el cual se estrenará en Disney+ del 25 al 27 de noviembre.

Asimismo, se incluirá un libro de tapa dura, titulado «The Beatles: Get Back», el cual contará con un prólogo escrito por Paul McCartney.

«Siempre pensé que la película original Let It Be era bastante triste porque trataba sobre la ruptura de nuestra banda, pero la nueva película muestra la camaradería y el amor que los cuatro teníamos entre nosotros», escribe McCartney en el prólogo.

«También muestra los maravillosos momentos que pasamos juntos, y combinado con el álbum ‘Let It Be’ recientemente remasterizado, se erige como un poderoso recordatorio de este tiempo. Así es como quiero recordar a los Beatles «.

«Let It Be» fue lanzado originalmente en mayo de 1970, días después de que se hiciera oficial la salida de Paul McCartney de la banda, y con ella la disolución pública del grupo.