Acusan a Thalía de maltrato animal por cortar orejas a un perrito

La cantante publicó en redes sociales una fotografía junto a su perrita de la raza doberman con parches en las orejas

Thalía levantó polémica en redes sociales por publicar una fotografía junto a su perrita, inmediatamente los usuarios de Instagram arremetieron hacia ella ya que en la imagen se observa a la doberman con parches en las orejas.

Los internautas señalaron que las orejas del animal habían sido cortadas, una práctica común en perros de esta raza, pero que no es bien vista, pues este procedimiento se realiza por cuestiones estéticas, no de salud.

Aunque la fotografía fue publicada el 1 de agosto, las críticas a la cantante siguen llegando, incluso se le acusó de maltrato animal.

El 27 de mayo, la también actriz presumió en un video a Francesca, la nueva integrante de su familia.

«Nosotros somos libres de tatuarnos, perforarnos u operarnos, pero los animales no piden ni necesitan ser mutilados por estética», publicó un usuario.

Hasta el momento la intérprete de «Mojito» no ha emitido algún comentario al respecto.

La publicación ya cuenta con más de 200 mil me gusta y más de tres mil comentarios.