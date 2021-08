Declararán alerta de género para Sonora

La mandataria Claudia Pavlovich dijo que la declaratoria será bien recibida, como todo esfuerzo para erradicar la violencia hacia las féminas; incluye Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado

En Sonora será bien recibida la declaratoria de “Alerta de Género” y todo esfuerzo que contribuya a erradicar la violencia contra las mujeres, enfatizó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al reunirse con Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y recibir el dictamen positivo para la declaratoria que se emitirá en los próximos días para Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado.

Acompañada por Claudia Indira Contreras Córdova, fiscal general del Estado; Juan Ángel Castillo Tarazón, secretario de Gobierno y David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública, la mandataria estatal señaló que en Sonora se han hecho importantes esfuerzos por erradicar la violencia contra las mujeres y espera que esta próxima declaratoria de alerta para seis municipios ayude a fortalecer esta lucha.

“Bienvenida sea la Alerta, yo misma, aunque no tengo la facultad la he solicitado, porque quiero que paren de cometer agresiones contra las mujeres, pero aquí se ha trabajado, lo digo sinceramente, como si siempre hubiésemos tenido la alerta, porque a nosotros no nos va a frenar una cosa o la otra, las mujeres merecen vivir una vida libre de violencia y hemos trabajado transversalmente todas las dependencias, todos están comprometidos con este tema, soy mujer y quiero que mis hijas y que las mujeres en mi estado vivan en una vida libre de violencia”, afirmó.

Durante la reunión, PavlovichArellano reiteró del legado de los seis años de su gobierno en materia de género, donde se ha trabajado de la mano con la sociedad civil, para combatir la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, creando programas, acciones y obras a favor de esta causa y con estos se ha dado un gran paso hacia adelante, pero no ha sido suficiente.

Junto a Blanca Luz Saldaña López, coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres y Cassandra López Manzano, titular de la Unidad de Seguimiento Interinstitucional a Programas con Perspectiva de Género, recordó que en dos ocasiones, el 9 de marzo de 2020 y el pasado 28 de junio, cuando se anunció el programa “Por ti y por Todas”, se sumó públicamente a la petición de diferentes colectivos en el estado de solicitar al Gobierno Federal la declaratoria de Alerta de Género para la entidad.

Fabiola Alanís Sámano, titular de Conavim, entregó a la gobernadora Pavlovich el dictamen del grupo de trabajo revisor de la segunda solicitud de Alerta de Violencia de Género por feminicidios que es el que sustenta la declaratoria de Alerta de Género que en los próximos días se emitirá de manera oficial para los municipios de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado.

Alanís Sámano felicitó a la gobernadora Pavlovich por su trabajo en la lucha por erradicar la violencia de género en Sonora y destacó que, efectivamente, en la entidad se trabaja como si ya se tuviera una Alerta de Género decretada, con base a sus acciones y programas ejecutados.

“Esta declaratoria llega en casi la conclusión de su periodo, pero realmente yo creo que usted estuvo actuando como si hubiera declaratoria de Alerta, porque realmente se implementaron una serie de acciones que, nos consta, hemos visto de cerca el trabajo del Instituto de las Mujeres, hemos visto cómo se ha fortalecido esta lógica de coordinación entre las áreas de seguridad y las áreas encargadas de la protección a las mujeres, esta alianza virtuosa entre las áreas de seguridad y de procuración de justicia con las que atienden a las mujeres y me parece que es un paso muy importante”, resaltó.