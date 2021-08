Rebasan jóvenes vacunación

Se agrava Sonora y la Capital

Sigue “cerrando filas” Durazo

¡“Sacan a flote” a funcionaria!

Rebasan jóvenes vacunación…La que tal parece que fue un plan con maña, es la advertencia que lanzaran previo a la campaña de vacunación que realizaran el fin de semana contra el Covid-19, de ahí que hasta un récord se alcanzara, por como la chavalada de 18 a 29 se volcara a los puestos para ese fin y es que a los que no se vacunen no los dejarán entrar a los centros de diversión, comercios y demás establecimientos.

Porque resulta y resalta que a petición de las distintas asociaciones relacionadas al gremio de casinos, restaurantes, centros de entretenimiento e industria en general, el Consejo Estatal de Salud acaba de aprobar esa disposición que entrará en vigor a partir de esta semana, como es la de que para ingresar a las personas les pedirán un certificado que ampare que ya han sido vacunadas, o una prueba negativa no mayor a 72 horas.

Eso explica porque desde el viernes y hasta ayer la chaviza a formado largas “colas” de hasta tres mil almas, al también incluir a los de más de 30 años que no se habían vacunado, que han llegado a alcanzar más de un kilómetro, de ahí que el primer día se contabilizaran hasta ¡¡30 mil!! Vacunados, lo que ha sido catalogado para entrar al libro de récords, por a ese grado estar acudiendo “en bola”, ¡De ese pelo!

Casi por nada es que el coordinador de Bienestar en Hermosillo, Florentino Valencia, ya anunciara que ante esa tumultuosa e inesperada respuesta de los jóvenes, es que optaran por ampliar hasta el miércoles esas “pinchadas” contra ese bicho; además de aclarar que agendarán el jueves y viernes para los treintones y más, para por lo pronto darle prioridad a la chamacada, y poder terminar con esa fase que está en curso. ¡Órale!

Ante lo que queda en claro que surtieron efecto los reiterados llamados que hiciera la gobernadora, Claudia Pavlovich, así como los representantes de las diferentes instancias de Salud, para que los jovencitos acudieran a inmunizarse, por ser el sector que se había convertido en el principal transmisor de ese letal virus, al tener más movilidad, además de ser reacios a esa protección, por en general ser asintomáticos a ese mal. ¡Qué tal!

Por lo que ahí tienen que quienes fueron rebasados en su operatividad, son Valencia Samaniego y compañía, por no darse abasto con la infraestructura con al contaban para esas jornadas, y es que para empezar en los primeros días las vacunas se les acabaron temprano, de ahí que con justa razón afloraran los chines y jotas por parte de los que por varias horas estaban esperando a pleno rayo del sol y a más de 40 grados centígrados.

Razón por la cual eso podría explicar por qué de la decisión de extender el periodo y dándole preferencia a la juventud, para lograr abarcar a todos los interesados en protegerse contra esa enfermedad gripal que puede llegar a ese fatal, pero además para asegurarse de que con eso conseguirán algo así como un pasaporte de salud, para poder seguir acudiendo a divertirse a sus lugares favoritos, porque ya no se los impedirían.

Así están hoy en día esas vacunaditas en masa, y que han puesto en entredicho la capacidad de Florentino y sus operadores, porque contrario a las primeras etapas en las que vacunaran a los adultos mayores, cincuentones y cuarentones, en las que imperara el orden, ahora han sido puras malas caras, producto de la desesperación en que han caído, ante los tumultos que han estado enfrentando. ¡De ese tamaño!

Se agrava Sonora y la Capital…Vaya que la que sí que está siendo por demás oportuna, es la vacunada que hoy por hoy le están dando a los adolescentes sonorenses y aquellos que rondan los 29 años de edad, por como la tercera ola de coronavirus ya está haciendo mella en Sonora, al grado de que cinco municipios ya pasaron al color rojo, o riesgo máximo; en tanto que el Estado cambió a calor naranja. ¡Ups!

Ya que de acuerdo al último corte y reporte de monitoreo del Mapa Sonora Anticipa, lo que son Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Empalme y Guaymas se colocaron en el tono rojizo; mientras que en riesgosidad alta están Caborca y Huatabampo; y en contraste en la modalidad media aparecen San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Nogales y Cananea; y ya en la baja, o con escasa peligrosidad de contagiadera, está Agua Prieta.

En lo que es un agravamiento que ya se veía venir, sino se le bajaba al movimiento social, como lo refleja que la Entidad dejará la tonalidad amarilla, en la que estuviera por varias semanas, como resultado del incremento de contagios y hospitalizados, de ahí que el secretario de Salud Enrique Clausen dijera: ¡Por piedad, vayan a vacunarse!, después de que el sábado se registraran 518 nuevos infectados, para ya casi llegar a los 91 mil.

Luego entonces eso traerá nuevas restricciones, pero sin llegar a los cierres totales, como en el pasado, de ahí el exhorto que desde ya están haciendo para continuar cumpliendo con las medidas de prevención y protocolos sanitarios, sobre todo en lo que tiene que ver con el límite de horario nocturno, que es hasta las 12:00 horas, o la media noche, en lo que es riesgo medio, alto y máximo; y ya en bajo no tiene restricción.

Y con respecto a lo que son losaforos en lugares cerrados, es que con más ganas se hace la precisión de que en riesgo bajo se permite del 75 al100% de la capacidad del local, en riesgo medio del 75%, en riesgo alto 50%, y en riesgo máximo de 30%; a la par de que en terrazas y lugares al aire libre, en riesgo bajo se permite 100% de aforo, en riesgo medio 75%, en riesgo alto y riesgo máximo 50%. ¡Ni más ni menos!

Sigue “cerrando filas” Durazo…Quien a todos los niveles ha seguido llamando a cerrar filas, es el gobernador electo, Alfonso Durazo, como lo pone de manifiesto el que ahora convocara a una reunión a los regidores y síndicos electos de los ayuntamientos emanados de Morena, para dejarles en claro que el reto será el de materializar el proyecto de la Cuarta Transformación, en aras de lograr la transformación del Estado.

Y es que al igual como anteriormente lo hiciera con los alcaldes y diputados, con los que también sostuviera una cumbre, para evitar que llegado el momento se le quieran “salir del guacal”, como sucediera con algunos “Presimunes” y legisladores en el presente periodo gubernamental que está por terminar, lo que es Durazo Montaño les hizo hincapié, de que para empezar de lo que se trata es de trabajar más allá de unsexenio.

Para el caso es que les dijera que: “En esos seis años nosotros vamos a sentar las bases para la transformación política, económica y social de nuestro Estado. Ese fue el compromiso de campaña. Necesito que ustedes me acompañen en plena sintonía y cuento con ustedes, porque el proyecto de transformación que nos proponemos no es producto del esfuerzo de una sola persona, sino producto del empeño de todo un pueblo”. ¡De ese vuelo!

Casi por nada es que dicen que los 142 “rugidores” presentes, más los 14 síndicos que asistieron a ese cónclave, nomás “arquearon las cejas”, conscientes de que no les quedara “díotra”, más que el jalar al parejo, partiendo de que sobre aviso no hay engaño, por lo que de esa manera es que el orgullo de Bavispe ha seguido preparando el terreno, de cara a su toma de posesión el venidero 15 de septiembre. ¿Cómo ven?

Ciertamente que Alfonso Francisco no ha dejado cabos sueltos, y por el contrario en todo ha estado, y para prueba está que en lo que fuera el séptimo aniversario del derrame minero en el río Sonora y Bacanuchi el pasado viernes, adelantara que ese desastre provocado por el Grupo México no quedará en el olvido, y que por el contrario se incluirá en el Plan Integral de Justicia para Cananea que recién anunciara la Federación.

¡“Sacan a flote” a funcionaria!…Y de acuerdo a una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), afloró que una funcionaria que hoy en día todavía cobra en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, podría ser otro de esos casos que le están chaqueteando al llamado gobierno de la 4T, presidido por el “Prejidente”, Manuel López Obrador. ¡Zaz!

Pues de acuerdo a la revelación que saliera a flote, dan cuenta que se trata de una tal Angélica Yesenia Ballesteros, actual subdelegada administrativa de la FGR, y quien tiene en el “hue$o”, o cargo desde el 2014, cuando fungía como titular de esa dependencia federal, Jesús Murillo Káram, en los tiempos del ex “Presi”, Enrique Peña Nieto, y a cuyos dos de sus hijos les habría otorgado contratos apenas el año pasado. ¡Palos!

A ese punto es que pusieran al descubierto a Ballesteros, quien tiene bajo su responsabilidad la revisión y el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales, primero en lo que fuera la PGR, y ahora en la Fiscalía, y desde cuya posición ventilan que les adjudicó “obras de mantenimiento”, por un monto de $2 millones 151 mil 887 pesos a las empresas Kuoro Desarrollos y Concretos San Cayetano. ¡Así el dato!

Y pudiera ser una asignación de trabajos que no tendrían mayor relevancia, y muchos menos “$o$pecho$í$mo$”, de no ser porque en ambas constructoras aparecen como socios Sandra Georgette y Jesús Murillo Ortega, para mayores malas señas, vástagos del también ex gobernador de Hidalgo, o Murillo, ante lo que suponen que son “hijo$ de tigre pintito$”, por vivir con cargo a sus relaciones con el $i$tema. ¡Tómala!

Sin embargo lo que luego luego hace “parar antenas”, es la pregunta que por sentido común todos se hicieran, tocante a que si por qué Angélica Yesenia tuvo que contratar a una compañía de fuera, para una “chaineada” que no era nada del otro mundo, y que para el caso suponen que habría salido más barata con una empresa local, sin los costos extras que implica una posible subcontratación, como suele acostumbrarse. ¡Vóitelas!

