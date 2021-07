Vuelva automóvil tras ser embestido por otra unidad

El responsable del percance se dio a la fuga y aunque fue seguido por el perjudicado en un taxi, no logró darle alcance

El conductor de un automóvil sufrió una volcadura tras ser embestido por otro vehículo sobre Calzada de Tlalpan, en la Alcaldía Benito Juárez.

El hombre resultó ileso y persiguió al automovilista responsable en un taxi para que le pagara los daños.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:45 horas, cuando ambos circulaban por la vialidad, con dirección hacia el Centro.

Al llegar a la altura de calle Laura, en la Colonia Nativitas, el conductor del Chevrolet Aveo color vino fue embestido por el costado derecho.

El otro automovilista lo golpeó al intentar cambiar de carril sin precaución y provocó que se estrellara contra el muro de contención que protege las vías de la Línea 2 del Metro.

El Aveo rebotó y quedó recostado sobre su costado derecho.

El conductor logró salir por una de las ventanas del auto y abordó un taxi que pasaba por el lugar, pues el otro automovilista ya había escapado.

«Yo iba más atrás y no vi al otro coche, pero dicen que era negro.

«Nomás me di cuenta cuando se salió el señor y en chinga agarró un taxi y se fue, pero ya después me dijeron que iba persiguiendo al otro», relató un taxista.

Cuando llegaron policías preventivos y paramédicos del ERUM, sólo hallaron el coche ladeado e iniciaron las maniobras para enderezarlo y orillarlo.

Minutos después, regresó el propietario y llamó a su seguro, pues no logró dar con el sujeto que lo chocó.