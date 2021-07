Vinculan a proceso a Ildefonso Guajardo

Un juez federal vinculó a proceso al ex Secretario de Economía Ildefonso Guajardo por un supuesto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con autoridades federales, la imputación señala que tuvo un incremento injustificado en su patrimonio que se vio reflejado en la adquisición de unas obras de arte y depósitos bancarios en cuentas nacionales y extranjeras.

«A solicitud realizada por parte de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, de esta FGR, y en virtud de que durante los años 2014 a 2018 este individuo, como servidor público, probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su legal origen», se indica.

El Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, de la Ciudad de México, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba suficientes para procesar al ex Secretario de Enrique Peña.

Al mismo tiempo, concedió la libertad provisional al diputado federal electo bajo la condición de presentarse periódicamente a la Unidad de Medidas Cautelares y le impusieron la prohibición de abandonar el País sin autorización judicial.

El juez de la causa adicionalmente le fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de investigación complementaria, periodo en que la FGR y la defensa del imputado reunirán los datos de prueba para armar la teoría de sus respectivos casos.

En las pasadas elecciones, Guajardo se desempeñó como coordinador de los consejos ciudadanos de la campaña del candidato priista a la Gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza.