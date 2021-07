Va Michel Franco por el León de Oro en el Festival de Venecia

El mexicano competirá con su cinta «Sundown», así como por «La caja», cinta que produce

Michel Franco, uno de los jóvenes cineastas mexicanos que ha destacado en los certámenes internacionales, estrenará en el Festival de Cine de Venecia su más reciente película, «Sundown», y competirá por el León de Oro, el máximo galardón del festival italiano, por partida doble, ya que además de hacer lo propio con su película, también lo hará como productor de «La Caja», dirigida por el venezolano Lorenzo Vigas.

Ante este escenario, resulta inevitable preguntarle a Michel Franco a qué hora duerme, ya que se encuentra trabajado en varios proyectos a la vez y apenas hace un año estaba compitiendo en Venecia con Nuevo orden, filme que actualmente se puede ver la plataforma Amazon Prime

«¿¡Qué te digo!? Me gusta mucho trabajar en mis proyectos. No es que sea un obsesivo del cine, lo que pasa es que se mezcla lo personal, las amistades y el cine es un modo de vida. Por eso es que soy prolífico, porque todo tiene que ver en mi vida con el cine. A veces pienso que eso en un poco triste, pero me gusta, es una manera de vivir”, contó Michel Franco en entrevista.

Franco, realizador detrás de «Después de Lucía» o «Las hijas de Abril», presentará en el certamen de Venecia «Sundown», cinta que se rodó durante siete semanas en el Puerto de Acapulco y que cuenta con las actuaciones del británico Tim Roth, a quien dirigió hace seis años en «Chronic», así como de la británico-francesa Charlotte Gainsbourg, con quien trabaja por primera vez.

«No quiero adelantar mucho de la película porque es una de esas historias que si te cuento detalles, puedo echar a perder mucho de las sorpresas. Te puedo contar que escribí la película muy rápido en mi casa, es un guion que hice de un jalón, de un impulso fuerte que sentí.

«¿Narcotráfico?, ¿violencia? Pues sólo te puedo decir que yo iba muchísimo a Acapulco como tantos mexicanos y tuve que dejar de ir en algún momento y de algún modo éste es un homenaje a Acapulco.

«Lo que sí te puedo adelantar es que se ven todos los lados del puerto, todos sus aspectos” contó Franco, quien cumplirá el 28 de agosto 42 años, tres días antes de que se inaugure la 78 edición del Festival de Cine de Venecia.

Hasta hoy sólo se sabe que «Sundown» es un thriller que se centra en una familia inglesa que se encuentra vacacionando en Acapulco, sin embargo, al recibir una llamada inesperada, todo cambia en sus vidas.