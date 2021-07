Va la CFE contra empresa de EU

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la empresa estadounidense WhiteWater, con quien mantiene un litigio, se encuentra en proceso de investigación, tanto en México como en su país, por entrega de contratos bajo sospecha de corrupción.

«Entre 2016 y 2017, CFE celebró diversos contratos con la empresa WhiteWater Midstream y sus filiales denominadas WWM Logistics, LLC y Waha Connector», indicó.

«WhiteWater se encuentra en proceso de investigación, tanto en México como en Estados Unidos, por entrega de contratos bajo sospecha de corrupción, abuso de confianza y tráfico de influencias, dado que es una empresa de reciente creación, que no contaba con activos, experiencia en el sector ni solvencia financiera y a quien se entregaron contratos multimillonarios por parte de CFE».

Señaló que existe un contrato de gasoducto en Estados Unidos que era innecesario para fines y necesidades de la Comisión, el cual fue asignado sin un proceso de licitación transparente y competitivo.

«Tal contrato por miles de millones de dólares y por más de 20 años, no fue aprobado por los órganos de Gobierno de la CFE, y no contó con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público», sostuvo.

Añadió que la CFE, a través de su filial en Estados Unidos (CFE Internacional), celebró dos contratos de suministro de gas natural con WhiteWater que fueron desfavorables y no equilibrados, con cláusulas y condiciones «leoninas», tales como que la empresa del Estado no puede terminar bajo circunstancia alguna un contrato de gas por 15 años.

«No puede penalizar a la empresa privada bajo situaciones de incumplimiento en el suministro, los montos de las garantías de CFE a la empresa están fuera de mercado y los volúmenes de gas son crecientes y sin estar vinculados a las necesidades con las plantas de generación de CFE», acusó.

Ante ello, advirtió que ejercerá acciones legales, tanto en el plano civil como penal, en México y Estados Unidos.

«Se buscarán deslindar y adjudicar responsabilidades de ex funcionarios de la CFE que entregaron estos contratos, así como responsabilizar a sus cómplices en tal empresa antes inexistente».