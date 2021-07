Toman Suns delantera en Final de NBA

Con 36 años encima, el guardia guió a Phoenix a un triunfo de 118-105 los Bucks de Milwaukee en el Juego 1 de la serie de campoenato

El «viejo» Chris Paul tuvo un debut de ensueño en las Finales de la NBA.

Con 36 años encima, el guardia guió a los Soles de Phoenix a un triunfo de 118-105 los Bucks de Milwaukee en el Juego 1 de las Finales de la NBA.

De último minuto se anunciaba que Giannis Antetokumpo sí jugaría el primer duelo tras recuperarse de una lesión en la rodilla que lo mantuvo fuera de acción más de una semana, pero al final, eso no pesó en la duela.

Los Soles jugaron como equipo y no los pudieron parar.

Paul acabó con 32 puntos y nueve asistencias, el primer jugador que suma más de 30 unidades y ocho asistencias en su debut de Finales desde Michael Jordan, quien lo hizo en 1991.

Pero Chris no jugó solo. Los Soles aportaron y para prueba los 27 puntos de Devin Booker y las 22 unidades de Deandre Ayton, quien además añadió 19 rebotes.

Los Bucks no pudieron aportar. La banca estuvo apagada al igual que jugadores como Jrue Holiday, que solamente sumó 10 tantos.

El Juego 2 será el jueves de nuevo en la casa de los Soles, que no tenían un juego de Finales desde 1993.

Igualmente, Milwaukee no jugaba en Finales desde 1974.