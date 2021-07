Tiene «El Checo» Pérez carrera «para el olvido»

En la primera carrera sprint de la temporada 2021 de la Fórmula Uno, el mexicano Sergio Pérez no la pasó nada bien y saldrá último para el Gran Premio de Gran Bretaña.

La pista Silverstone fue la elegida para probar un formato más atractivo, pero la falta de reconocimiento de la pista con un práctica adicional jugó en contra del piloto tapatío.

Pese a que se ubicaba en la quinta posición, a la hora de la arrancada «El Checo» perdió dos posiciones y cayó hasta la séptima posición, desde donde intentó remontar.

Con todo y los contratiempos, Pérez comenzaba a tomar el ritmo del Red Bull, pero en la quinta vuelta un descuido y descontrol del monoplaza lo hizo abandonar la carrera y tuvo que reintegrarse en el lugar 18.

El tiempo ya no le alcanzó a Sergio Pérez para lograr una hazaña, incluso, el equipo austriaco le pidió retirar el auto cuando faltaba una vuelta de 17 para concluir su actuación, con el afán de ya no causarle más daño al monoplaza.

Su compañero, Max Verstappen, se quedó con la pole tras ganarle la posición a Lewis Hamilton en la largada. El británico se quedó dormido y aceleró a destiempo, ocasionando que Verstappen tomará la delantera, ganara la primera sprint race y se agenciara tres puntos adicionales.

Hamilton se quedó con el segundo puesto y dos unidades más a la cuenta, seguido de un Valtteri Bottas que se quedó rezagado pero que aún así recuperó un punto importante para la escudería.

Este domingo nuevamente se vivirá un duelo emocionante entre Hamilton y Verstappen, ahora en la carrera convencional, donde Mercedes intentará todo para ganar y acercarse a Red Bull en el Campeonato de Pilotos y de Constructores.