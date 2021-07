Termina «sueño olímpico» para Alejandra

El tiro con arco mexicano se quedó con una sola medalla de Tokio 2020.

Alejandra Valencia perdió anoche en Cuartos de Final en flecha de desempate con la estadounidense Mackenzie Brown en la fosa de Yumenoshima, aunque no regresará con las manos vacías pues junto con Luis Álvarez se agenció el bronce en equipo mixto.

Aunque en el denominado Shoot off la flecha de la sonorense dio en el área de 10, la de su oponente se clavo más al centro y por eso se llevó el match que ha sido hasta el momento uno de los más parejos del torneo.

El primer, segundo y cuarto set ambas arqueras repartieron puntos, mientras que el tercero fue para la mexicana y el quinto para la estadounidense.

Valencia no pudo mejorar el cuarto lugar que obtuvo en Río 2016 en la prueba individual pero se convirtió en la única de las tres mujeres que acudieron a Tokio en subir al podio, en el equipo mixto.