Sustituye Pizarro a «El Chucky» Lozano en la Copa Oro

El jugador mexicano que milita con el Inter de Miami de la MLS, fue autorizado por la Concacaf para reemplazar la baja de Hirving Lozano, por lesión

Rodolfo Pizarro fue autorizado por la Concacaf para reemplazar la baja de Hirving «El Chucky» Lozano, quien luego del encontronazo que tuvo con el portero de Trinidad y Tobago no pudo seguir en la Copa Oro.

Los dirigentes del futbol mexicano recibieron el visto bueno del organismo para realizar el cambio e integrar al jugador que milita con el Inter de Miami de la MLS:

Gerardo Martino, técnico de la Selección Nacional. se decidió por Pizarro a pesar de que no ha tenido muchos minutos de acción con el Inter, ya que en estos momentos no encontró más candidatos.

Esta sustitución se dio gracias a que los organizadores de la competencia informaron el domingo pasado que los equipos calificados a Cuartos de Final Copa Oro 2021 tendrían la oportunidad de realizar cambios a su lista original de 23 jugadores por motivos médicos.

Honduras ha tenido 2 bajas de jugadores por Covid-19 y el Tricolor tuvo que improvisar tras la salida obligada de Lozano, quien tuvo que ser suturado con más de 40 puntos, además de seguir en observación por el golpe que se llevó al chocar con Marvin Phillip.