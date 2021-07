Supera HBO Max a Netflix en nominaciones al Emmy

El combo de HBO y HBO Max se convirtió en la plataforma de streaming con más nominaciones al Emmy este año, con un total de 130 menciones, seguida por Netflix, con 129

En tercer lugar quedó Disney+, que consiguió 71, en especial gracias a series como WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier.

«The Crown» y «The Mandalorian» empataron en el primer lugar con 24 nominaciones cada una, seguidas de cerca por «WandaVision» (23), «The Handmaid’s Tale» (21), «Saturday Night Live» (21), «Ted Lasso» (20), «Lovecraft Country» (18), «The Queen’s Gambit» (18) y «Mare of Easttown» (16) .

Este año, varios expertos juntaron a HBO y HBO Max en un solo recuento, puesto que ambas marcas finalmente están fusionadas en casi todo el mundo (en Latinoamérica la plataforma lleva menos de un mes). Sin embargo, si se separaran, Netflix aún sería el rey del streaming; HBO recibió 94 nominaciones y HBO Max 36.

No obstante, la compañía de medios que realmente dominó el anuncio fue The Walt Disney Company, que abarca redes como ABC, Disney+, Freeform y FX. En total, el conglomerado recibió 146 nominaciones, incluidas 25 para su servicio de streaming Hulu, exclusivo de Estados Unidos.

La oferta de todas estas plataformas provocó no sólo mucha más diversidad cultural entre los nominados, sino también la inclusión de géneros y estilos de series generalmente ignorados por la Academia, como la ciencia ficción, el terror, las historias de superhéroes y éxitos de audiencia, aunque no tanto de crítica.