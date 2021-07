Suman 45 casos de Rickettsia

Esta semana se reportaron 13 casos y se tiene un total de ocho decesos por este mal causado por la picadura de una garrapata

Un total de 45 casos y ocho decesos se han registrado en Sonora a causa de la Rickettsia en lo que va de ete año, informó el director de Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud en Sonora, Ricardo Pacheco Elías.

Ante ello, exhortó a la población a intensificar la limpieza en interiores y exteriores de los hogares en donde se tienen mascotas.

Cabe señalar que esta semana se registraron 13 casos de rickettsia en la entidad, para sumar 45 en el año, mientras que en 2020, en este mismo periodo se tenía un acumulado de 25 casos y nueve decesos, lo cual podría ser resultado de las lluvias que se han registrado en los últimos días.

A la fecha se han atendido 68 bloqueos por casos probables, que consisten en revisar la casa donde se presenta el caso y nueve manzanas alrededor; se han trabajado mil 140 viviendas (rociadas) y gracias a esto se ha protegido a cuatro mil 968 personas.

Agregó que también se ha tratado a dos mil 935 mascotas con hecto desparasitación, además de las acciones para estabilización de poblaciones de mascotas (cirugías de esterilización), que en el presente año suman 8 mil 353.

Pacheco Elías, recalcó que la sintomatología inicial del padecimiento puede confundirse con otras enfermedades, por ello es importante que ante los síntomas de dolor de cabeza, fiebre y dolor de cuerpo se mencione al médico de la consulta si su perro o su vivienda presentan garrapatas, o si se ha estado en contacto con este parásito en los últimos siete días.

“La rickettsia es mortal si no se atiende a tiempo, también puede ocasionar la amputación de miembros del cuerpo si no se da el tratamiento indicado. El lapso en que se agrava un paciente con rickettsia es de 3 a 4 días, por lo que ante la presencia de síntomas se debe acudir inmediatamente a consulta médica”, reiteró.

Pacheco Elías recalcó la importancia de la higiene del hogar y de las mascotas, lo cual es responsabilidad del propietario de la vivienda; la Secretaría de Salud solo acude a coadyuvar en las medidas de contención ante un caso probable de fiebre manchada.

“La fumigación de los hogares debe ser una actividad programada por la familia para el control de plagas en el hogar y evitar enfermedades. No es necesario tener perros en un domicilio para tener garrapatas en el hogar”, culminó