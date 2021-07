Sorprende Britney con foto en «topless»

La cantante Britney Spears compartió este viernes una fotografía en «topless», desde el jardín de su casa.

La artista no quiso escribir nada junto a la imagen, sólo compartió un emoticón, provocando miles de reacciones por parte de sus más de 32 millones de seguidores en Instagram.

De acuerdo al portal Page Six, la intérprete de «Womanizer» había publicado la foto el viernes en la tarde, en la cual su novio Sam Asghari comentó: «Tengo mucha suerte», sin embargo, ella eliminó la publicación y horas más tarde volvió a subirla.

La publicación hasta el momento cuenta con más de dos millones de likes, además de contar con el apoyo de otras celebridades, como Paris Hilton, quien comentó con su famoso slogan «That’s hot» (Eso es caliente).

Jenni «J Woww» Farley simplemente agregó una cadena de emojis de mano y fuego de elogio para señalar su aprobación.

La princesa del pop ha recurrido a las redes sociales durante toda la semana como forma de desahogo por la batalla legal que enfrenta con su padre y que la ha mantenido en un estado de estrés.

«Para aquellos que eligen criticar mis videos de baile miren, ¡no voy a actuar en ningún escenario! Lo he hecho durante los últimos 13 años», escribió en una publicación.