¡Dan gane al “Toño” Astiazarán!…Donde “el arroz ya se coció”, es en la elección de Hermosillo, luego del fallo recién emitido por el Tribunal Estatal Electoral (TEE), el cual ratificó el triunfo del Alcalde Electo por la alianza “Va por Sonora”, Antonio “Toño” Astiazarán, luego de la impugnación presentada por la Alcaldesa con licencia, Célida López Cárdenas, al contender por la relección en los comicios del 6 de junio.

Eso luego de que los representantes del TEE resolvieran ese juicio de manera unánime, después de que Patricia Salazar Campillo, Vladimir Gómez Anduro y Leopoldo González Allard, votaran a favor de la victoria de Astiazarán Gutiérrez, con lo que validaron la legalidad de la voluntad expresada en las urnas, con referencia al proceso electoral en que estuvo en disputa la Presidencia Municipal de esta Capital. ¡Zaz!

Por lo que así es que terminaran de decir “tierrita volada”, y después de que la candidata por el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), o López Cárdenas, mediante un comunicado reconociera esa resolución, luego de que en su momento recurriera a esa instancia por no estar conforme con el recuento de paquetes que se hiciera en el Consejo Municipal Electoral (CME), pero al final todo terminó en buena lid.

Al grado que la misma Célida Teresa dijera que respeta el resultado y además el esfuerzo de los magistrados electorales, y por si eso fuera poco hasta felicitó al mismísimo “Toño” Astiazarán, y de pasó aceptando la importancia que tiene el llevar un proceso de entrega-recepción con ética y transparencia, el cual adelantó que iniciará en los próximos días, y con la plena disposición y colaboración de sus funcionarios. ¡De ese pelo!

Aunado a que expresó su agradecimiento a los más de 102 mil hermosillenses que votaron por el proyecto de Morena, de ahí que igual le diera la gracias al dirigente nacional morenista, el abucheado de Mario Delgado, así como a quienes militan en ese instituto político, y que en su momento le permitieran contender, aunque lo que no aclaró es si fungirá como regidora en el venidero trienio, por ser algo a lo que tiene derecho. ¿Será?

Y como nobleza obliga, es que Astiazarán apreciara la madurez y civilidad política exhibida por López Cárdenas, para que se le diera validez al voto ciudadano, lo que permitirá un pase de estafeta transparente y con apego a la Ley, a partir de la apertura prometida, a fin de que administrativamente puedan tomar las riendas de esta Ciudad del Sol y enfrentar los retos que se tienen por delante para continuar con su rescate.

Casi por nada es que Antonio casi dijera ¡“eso es Toño”!, y refrendará su compromiso de trabajar por las familias capitalinas y con más ganas después de que también recibiera la felicitada del Gobernador Electo, Alfonso Durazo Montaño, con el que deberá hacer equipo para que le vaya bien a “Hornosío”, teniendo la ventaja de que no le resulta un desconocido, por en el pasado ya haber trabajado con él. ¡Órale!

Así que de esa forma es que se le diera vuelta a esa hoja, o controversia post electoral que había, y por el bien de las mayorías, en el entendido que las campañas ya pasaron y ahora lo que viene es la chamaba, a la que según lo anticipado por Astiazarán, le entrarán promoviendo la unidad y con un sentido ciudadano, mediante una política en la que todos quepan, para hacer honor a aquello de que la unión hace la fuerza. ¡Mínimo!

“Pega” Covid entre no vacunados…Y la que se está confirmando que es la pandemia de los no vacunados, es la de Covid-19, al aflorar que los adultos jóvenes mayores de 39 años son las que más se están contagiando, de ahí el llamado que les están haciendo para que se vacunen cuando sea su turno, y si ya se les pasó “pos” que acudan al punto de vacunación de su municipio que esté activo, a fin de no correr riesgos.

Más menos sí es como está quedando demostrado, que es el sector poblacional que más le ha estado abonando a la tercera ola de coronavirus que está “pegando” hoy en día, y que si no se está sintiendo como las dos primeras, es porque son otras las condiciones que hay, como el que existen más personas inmunizadas; se conocen las medidas preventivas que han funcionado; y tratamientos más efectivos para los hospitalizados.

No obstante el reiterado llamado que hacen a no confiarse, como una y otra vez lo ha hecho el secretario de Salud, Enrique Clausen, por estarse en un período clave que podría ser un detonante para que la transmisión se agrave, como es el vacacional, si se toma en cuenta que contrario al año pasado, ahora permitirán hasta vacacionar en los pueblos de la sierra, del ahí el porqué del peligro latente que hay, y no es para menos.

Pues de acuerdo a los últimos datos que se han revelado, en la Entidad la positividad de casos de ese mal está al 40%, el cual prevalece entre la chavalada, de ahí el exhorto a no bajar la guardia, por no haber una vacuna que cubra al 100% contra ese virus, como lo refleja el que igual la ocupación hospitalaria este al 47% en hospitales públicos; y al 42% en privados, y es que ya se rebasó la cifra de más de 300 contagios diarios.

No en balde es que la más recienteactualización del Mapa Sonora Anticipa arroja, que del 19 al 25 de julio de 2021continuarán en riesgo alto Hermosillo, Caborca, Guaymas, Empalme, Cajeme, Nogales, Navojoa y Huatabampo, es decir, en color naranja; en tanto que en amarillo, o en términos de a “medios chiles” aparecen Agua Prieta, Cananea y San Luis Río Colorado, lo que habla de que no hay una mejoría en la sintomatología.

“Echarán el extra” en Hacienda…Quienes vaya que para nada se estarán tirando a la hamaca, en el primer periodo vacacional 2021 de la burocracia estatal, que inicia hoy y concluye el 31 del presente mes de julio, son los de las Agencias y Sub agencias fiscales del Estado, en base a lo anunciado por el subsecretario de Ingresos de Hacienda, Alejandro García Rosas, de que le seguirán talachando. ¡De ese tamaño!!

Al esa ser la buena nueva ventilada por García Rosas, al dar a conocer que las 27 Agencias y 10 Sub agencias le continuarán de largo laborando de manera normal, como lo vienen haciendo desde el año pasado, vía previa cita como medida preventiva para evitar el Covid, por lo que con esa condición atenderán a los contribuyentes que acudan a efectuar sus tramitologías, pero priorizando a los que tienen el trámite agendado.

Ante lo que se saca por conclusión que Alejandro nomás no tendrá “vagaciones al cien”, por en ese ínter estar coucheando al personal de guardia que se quedará a “echar el extra”, en un horario de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas; y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, de ahí que con eso no habrá pretextos para estar “al corriente” en el pago de sus diferentes impuestos, y más para los que no vacacionen. ¡Ni más ni menos!

O séase que de esa forma se pone de manifiesto, el como los operadores del secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallego, constantemente le han estado buscando la forma del como ofrecer mejores servicios y atención a la población, y sin afectar el descanso que les corresponde a los trabajadores, de ahí que en esta ocasión implementaran un rol de guardias en cada una de las áreas, con la finalidad de no cerrar. ¡Así el dato!

Y es que aun en esa fase “vagacional”estarán en la posibilidad el llevar a cabo esos trámites presenciales, entre los que están la expedición de licencias por primera vez, revalidación de placas, pago de convenios, así como de diversos servicios, gravámenes y demás cuestiones fiscales, pudiendo accesar también al portal www.hacienda.sonora.gob.mx, o para cualquier duda pueden llamar al Call Center 8003127011. ¡Hasta eso!

Heredan las plazas sindicales…Para que vean el cómo se da y fomenta la mafia sindical, ahí tienen que recién acaba de corroborarse que los que ya ni las formas guardan, a la hora de heredarse las plazas laborales entre sus familiares, son los del Sindicato del Ayuntamiento de Hermosillo, cuyo cabecilla es Salvador Díaz Olguín, y para seña está el que hasta una protesta hicieran para que les respeten ese privilegio.

Para el caso es que Díaz Olguín gritara a los cuatro vientos, y sin el menor tapujo, quedichasvacantes se les seguirán asignando a los hijos de los trabajadores que están por jubilarse y pensionarse, por así estar estipulado en el leonino y ventajoso Contrato Colectivo de Trabajo que tienen, y es que en semanas pasadas les habían suspendido esas contrataciones, y es por lo que se manifestaran ante la Comuna. ¡Pácatelas!

De ahí que el también conocido como el “Chava del 8” ventilara que tal cancelación se había tratado de un error por parte del Departamento de Recursos Humanos del Municipio, pero que una vez aclarado el dato, es por lo que les reactivarían esas altas, que según esto se irán concretando a como se vayan liberando los puestos de trabajo sindicalizados, siendo la principal temporada de movimientos el presente mes de julio.

Luego entonces eso viene a explicar el porqué de la mala fama de esas organizaciones sindicales, por las canogía$ y exce$o$ de los que gozan, como en este caso, en el que se pasan por alto las capacidades, en aras de darle gusto en sus demandas, de ahí que las instituciones de gobierno terminen siendo rehenes de ellos, porque lo mismo sucede en otros gremios como en el de la CFE, Pemex, o los ex ferrocarrileros, entre otros.

Y para quien dude de lo anterior, ahí tienen lo mal que recientemente le fuera al “Chava” Díaz, luego de que se lanzara como candidato a diputado local del distrito 8 por Movimiento Ciudadano (MC), y es que “le cobraron la factura” en las urnas al salir derrotado, en parte por la carga negativa que arrastran. ¡Ñácas!

