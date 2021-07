¡Promueven el Prepa Sonora!

¡Promueven el Prepa Sonora!…Y ahora sí que el llamado ya está dado por el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Onésimo Mariscales, para que como buenos mexicanos los aspirantes a ingresar al nivel educativo de Preparatoria no dejen para última hora sus registros, porque el plazo ya vence el próximo domingo, así que quieren evitar “un cuello de botella” que pudiera afectar al sistema de cómputo.

Es por eso que Mariscales Delgadillo exhortara a hacer la tarea a tiempo en ese sentido, porque contrario al dicho, de que los últimos serán los primeros, en este caso será al revés, es decir, que los que se apunten con anticipación en el programa Prepa Sonora tendrán más posibilidades de quedar en el lugar y la escuela de su preferencia, una vez cumplidos los criterios que para ese efecto se han establecido en tiempos de pandemia.

Toda vez que después de ser recibidas todas las registradas en la fecha antes mencionada, la asignación de los espacios se realizará el 26 del presente mes de julio, eso con base en una lista de prelación, para lo cual tomarán en cuenta el promedio general del estudiantado, así como las opciones educativas seleccionadas en el orden de preferencia que marquen, y los lugares que haya disponibles en cada plantel. ¿Cómo ven?

De ahí el porque de la recomendación que Onésimo está haciendo, para que los interesados, así como los padres de familia o tutores no dejen pasar más tiempo, y se aboquen a consultar las bases de la convocatoria en el portalwww.prepasonora.gob.mx, accesando mediante una computadora con conexión de internet, pero no así con dispositivos móviles, como tablets y teléfonos celulares. ¡De ese pelo la condición!

Para el caso es que el funcionario estatal aclarara, que es un proceso de lo más fácil y sencillo, ya que sólo se requiere la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno, además de escoger las alternativas de estudio que existan en su localidad, a partir de sus intereses y orden de predilección, y cuyos resultados se podrá consultar el 30 de julio de 2021 en la página antes citada, utilizando el número de folio obtenido.

No obstante y que hacen hincapié en no dejar solos a los estudiantes en esa decisión, sino que más bien sean acompañados por los papás, por ser una inscripción que significa un proyecto de vida y familia, ya que representa la antesala de lo que será su futuro profesional, pues de ello dependerá lo que después quieran estudiar en la universidad, de ahí la importancia de que sean una guía para ellos. ¡Ni más ni menos!

Es por lo que los progenitores deberán ayudar y orientar a sus hijos para asegurarse de tomen la mejor opción, y de manera muy oportuna, para que no solamente aseguren un lugar, sino además el más adecuado, de acuerdo a sus capacidades y habilidades, para que de esa manera sean de los que tengan más de escoger, y que no estén entre los que ya tengan que conformarse con las vacantes que queden. ¡Esa es la ventaja!

Eso a partir de que el modelo Prepa Sonora es un mecanismo que ya ha pasado la prueba, por ser un sistema eficiente y transparente que en los últimos años ya se ha ganado la confianza de los ciudadanos, al hacerse la selección de los jóvenes por méritos académicos, y no por “palancas”, es por eso del uno-dos que otra vez están haciendo Mariscales y el secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González. ¡Órale!

Deben quincenas en Conalep…Aun y cuando ya no es ninguna novedad, pero los que de nuevo se volvieron a manifestar por la falta de pago, luego de que ahora les retuvieran las dos últimas quincenas, son los maestros del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), por lo que esta vez marcharon de las oficinas administrativas ubicadas en Matamoros y Luis Encinas, hasta Palacio de Gobierno.

Ya que de acuerdo a los señalado por la dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Sintaceptes), Ramona Risk Fontes, según esto son alrededor de 500 profesores en el Estado los que han resultado perjudicados por esa retención de sus salarios y sin que se vea claro para cuando pudieran pagarles, y más porque ya se está en un periodo vacacional.

A ese grado hacen saber que ya no les están respetando el calendario de pagos, tan es así que la semana pasada ya también se habían “levantado en armas”, pero como les prometieron que les apoquinarían lo adeudado el lunes anterior, que suma más menos unos $6 millones de pesos, es por lo que se habían mantenido a la espera, pero como no les cumplieron, es que otra vez se encabr…itaron y salieron a las calles.

En esos términos de intensa está esa inconformidad, que se vale apuntillar que le compete resolver la Federación, pero que por ser una institución de “Prepa” que siempre ha dado visos de estar sin pies ni cabeza, es que a quien le tocará hacerla de “pararrayos”, es al superdelegado de Bienestar, Jorge Taddi Bringas, luego de que de las manifestaciones pacíficas, ya pasaran a los plantones, y a voz de cuello. ¡De ese vuelo!

Más menos así está esa problemática que aseguran que ya venían venir desde junio, cuando les salían con que no había recursos, hasta que les cumplieron la amenaza y los dejaron como el chinito, es decir, nomás “milando” y esperando sus pagos, en lo que es algo que ya se ha vuelto una constante, porque lo mismito ya ha pasado antes con esos sistemas de preparatoria, como ha sucedido con el Cobach, Cecytes y demás.

Piden cuidarse en vacaciones…Muy seguramente que conscientes de que ya no podrán evitar que la gente salga a vacacionar en la presente época de verano, es que mejor están optando por alertarla, a la hora en que viaje para evitar contagios de Covid-19, como ayer lo hiciera el titular de la Comisión de Fomento al Turismo (Cofetur) estatal, Luis Núñez Noriega, para que así ya se vayan prevenidos. ¡Cuando menos!

Por ese motivo es que Núñez Noriega les hiciera la recomendación a las mayorías de llevársela tranquila y de manera preventiva, al menos en lo posible no acudiendo a lugares concurridos, o destinos turísticos con nutrida afluencia de vacacionistas, como parte de una estrategia de prevención para fomentar el que no haya una propagación de esa enfermedad, ya que de esa forma le estarían sacando la vuelta a ese letal virus.

Porque la intención que tiene el mensaje, o ese grito a tiempo que les están dando, es de que por ese mal respiratorio no se les vayan “aguadear” las “vagaciones”, de ahí que propongan el checar bien el color que tiene el semáforo epidemiológico de la zona a la que tienen planeado ir, pero además verificando que cumplan con todos los protocolos sanitarios, porque de lo que se trata es de que no se contagien y menos “en bola”.

O séase que así está la advertencia que les están haciendo a quienes tienen programado viajar fuera de la ciudad en plan de paseo, y ante lo que se da por descontado que no harán oídos sordos, si es que ya decidieron correr ese riesgo, por como confirmaran que ya llegó la tercera ola a Sonora, pero con menos intensidad que las dos primeras, por ya haber mucha población vacunada, pero ni así dicen que hay que confiarse. ¡Mínimo!

No en balde es que el de la Cofetur resaltara la relevancia, de que la ciudadanía que vacacione sea la primera vigilante del cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene, o de lo contrario denunciar a los responsables del sitio en caso de detectar que no están siguiendo la regulación de sanidad de manera correcta, ya que eso redundará en que estén menos expuestos, y no pasen a ser parte de las estadísticas de enfermos.

Continúa cabildeando Durazo…Con todo y que aún no ha llegado, pero el que vaya que le ha seguido adelantando a la chamba, y con un constante contacto a nivel presidencial, es el Gobernador Electo, Alfonso Durazo Montaño, y para muestra está el que acaba de volverse a reunirse con el “Presi”, Manuel López Obrador, junto al resto de los 16 gobernadores emanados de Morena. ¡Así el cónclave!

En lo que es una cumbre con tinte morenista, en la que le dieran prioridad al rubro de la inseguridad, de ahí que también participaran los integrantes del Gabinete de Seguridad, con la finalidad de establecer acuerdos y acciones en ese ámbito, empezando porque concentrarán los esfuerzos en las 50 ciudades prioritarias que hoy por hoy representan la estadística más grave, en lo que tiene que ver con los homicidios dolosos. ¡Tómala!

Así es como dio color Durazo, en cuanto al motivo en general en que se centrara esa encerrona a la que los convocara López Obrador, con lo que reflejó cual es la principal preocupación que enfrenta en la actualidad, como es la de la creciente violencia y el desafío que implica el lograr la pacificación que cada vez se ve más lejana, por como en el día a día la paz se le escapa de las manos con tanto asesinato. ¡Palos!

Aunque ya en lo que toca a la Entidad, Francisco Alfonso confesó que también se reunió con el mero mero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Díaz Leal, entre otras cosas para exponerle una serie de proyectos de infraestructura que ya trae bajo el brazo, y que están relacionados con esa dependencia federal, con la mira puesta en detonarlos en Nogales, Guaymas y Nogales. ¡De ese tamaño!

Por el estilo de su ronco pecho hizo saber que igualmente se vio las caras con el Administrador General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda, Horacio Duarte, para proponerle crear un grupo de trabajo que le presentarían a AMLO, como parte de un plan para impulsar la modernización de las seis garitas aduanales de Sonora, así como la creación del corredor fiscal Guaymas-Nogales, entre otras cosas. ¡Esa es la tirada!

