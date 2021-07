¡Abogan para abrir la frontera!

Cancelan recolección de basura

Reactivan protestas de choferes

Harán planta solar ¡a lo grande!

¡Abogan para abrir la frontera!…La que le está apostando a que no hay más lucha, o llamado que el que no se hace, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, como lo dejara en claro en la reunión virtual de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que acaba de encabezar, en la que propuso acelerar la gestión para la pronta reapertura de la frontera gringa para viajes no esenciales cerrada por el Covid-19.

Así está la presión que a todas luces está metiendo Claudia, en su calidad de Presidente de la Conago, al destacar la importancia de que ya se abra la “línea” fronteriza de los Estados Unidos (EU), cuyo paso está restringido desde hace más de un año por el inicio de la pandemia, y para el caso argumenta el avance que ya presenta el proceso de vacunación en las fronteras, que es la condición que pusieran los gabachos. ¡Zaz!

En esos términos está la iniciativa expuesta por la Mandataria sonorense, ante el embajador mexicano en Gringolandia, Esteban Moctezuma Barragán; así como Roberto Velasco, el Jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); y Ximena Escobedo que cobra como directora de Coordinación Política de la misma SER, que son los que tomaron nota de esa petición. ¡De ese pelo!

En lo que es una postura en la que Moctezuma Barragán la secundó, al señalar que si bien la cuestión de esa cerrazón de las garitas fronterizas solo pueden decidirla los güeros, por parte de México puede insistirse en ese cabildeo, a fin de logara una respuesta positiva, por considerar que la problemática sanitaria ya no es un motivo para tenerlas restringidas sólo para asuntos de pasaderas que sean urgentes. ¡Así la cerrazón!

Al margen de que existe la percepción de que no es un buen momento para abogar por esa liberación del paso entre ambas naciones, por hoy en día del lado de “Mejicalpan de las Tunas” estarse enfrentando una tercera ola de esa enfermedad respiratoria, de ahí que estén repuntado los infectados, y que es algo que hace poco probable que pueda autorizarse una reactivación de esos cruces, lo que todavía está por verse. ¿Será?

Con todo y que por otro lado, sí resulta oportuna esa petición que está haciendo Pavlovich Arellano, si se analiza que ya el próximo día 27 del presente mes de julio es la fecha para que las autoridades del “otro lado” determinen si le dan el sí a sus homólogos mexicanos, o continúan de largo con esa medida restrictiva, como lo han venido haciendo cada cierto tiempo hasta el momento. ¡Ni más ni menos!

Pero a pesar de eso lo que es la “Gober”, y a nombre de los gobernadores, que también estaban enlazados por la red, hizo hincapié en la necesidad de que ya se dé una apertura, al apuntillar que con ello se podrá recuperar mucho más rápido la economía de la República Mexicana, pero principalmente de los Estados que colindan con los EU, como es el caso de Sonora, de ahí porque esté elevando la voz a esos niveles. ¿Cómo ven?

Tan esa es la atendencia de aperturar desde este lado, que ya ayer el “Pejidente”, Manuel López Obrador, anunció que por encima del rebrote que hay de ese virus, pero que aun así no habrá nada que impida el regreso a las clases presenciales el 30 de agosto, después de que el anterior ciclo escolar fuera desde casa, porque a su juicio no puede seguirse con las escuelas cerradas, y mucho menos el malacostumbrarse a eso.

Cancelan recolección de basura…Con la novedad de que el próximo sábado suspenderán el servicio de recolección de basura en Hermosillo, cuando es algo que no había pasado antes, pero el pretexto con el que está saliendo el titular de Servicios Públicos Municipales, el por algo tan cuestionado de Gino Saracco Morales, es de que será un día inhábil para el Ayuntamiento. ¡Increíble, pero cierto!

Casi por nada es que las reacciones en contra no se hicieran esperar para Saracco Morales y sus malos operadores, por existir el sentir general de que están pasando por alto que se trata de una prestación básica para los hermosillenses, como es la de que les recojan los desechos de sus hogares, como en esta ocasión no lo harán con los que habitan en el sector Norte de esta Ciudad del Sol, que es a los que les tocaba el sabadito.

Y más se hace notoria esa suspensión, por la ardiente época de calor actual, lo que hace que la acumulación del basurerío se vuelva un problema de salud, por la podredumbre y olores fétidos que provocan los desperdicios, y es que Gino todavía está exhortando a los ciudadanos a no sacarlos de sus domicilios, sino hasta el miércoles, que es cuando reanudarían esa actividad, es decir, dentro de cuatro días. ¡Pácatelas!

No en balde es que el mismo Saracco reconociera y apechugara”, que ese paro de labores le causará inconvenientes a la ciudadanía por donde dejarán de pasar los carros recolectores, de ahí que por adelantado les pidiera su comprensión, y les propusiera que tomen acciones preventivas, como muy seguramente el que se pongan doble cubrebocas para que aguanten la peste que eso les causará. ¡Mínimo!

Aunque para disfrazarla y dejar entrever que no “se tirarán a la hamaca”, es que manejara que aprovecharán para darle mantenimiento a las unidades con las que cuentan, cuando lo cierto es que igualmente cancelarán el programa del Sábado del Tilichero, que es con el que recolectan donaciones que después reparten entre las familias más necesitadas, o las que son víctimas del algún siniestro. ¡Así se tiraron a la milonga!

Reactivan protestas choferes…Vaya que las que ya se están convirtiendo en un cuento de nunca acabar, son las reiteradas protestas de un ala de choferes del transporte urbano de “Hornosío”, que son azuzadas, o “cilindriadas” por el cabecilla sindical, Apolinar Castillo, y con las que una vez más “ahorcaron” el tráfico vehicular en el céntrico crucero del bulevar Luis Encinas y avenida Rosales. ¡Vóitelas!

Es por eso que abundaran “los chines y jotas” contra Castillo Valdez, así como “los recordatorios maternos”, y no es para menos, por como de nuevo hicieran pagar a justos por pecadores, al arreciar esa división interna que se cargan desde hace rato, por unos estar a favor de ese movimiento, pero otros lo han repudiado, de ahí que hasta en los camiones ya hayan pintado leyendas como la de “Fuera sindicato”. ¡De ese tamaño!

Si se toma en cuenta de que Apolinar y sus secuaces no han salido de su misma cantaleta, como es la de acusar a las empresas Movilidad Integral y Administración Corporativa de Hermosillo de incumplir con el contrato colectivo de trabajo, así como una serie de prestaciones de Ley referentes al pago de horas extras, el séptimo día laborado, además de no contar con servicio médico, y puras de esas reiteradas exigencias.

No obstante y que lo que denota que no tienen la razón, es que luego de que por tercera ocasión emplazaran a huelga, a la hora de la hora les dieron “pa´tras”, al nuevamente ser archivada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y que es por lo que desde el 19 de junio mantienen un plantón permanente frente a Palacio de Gobierno, en espera de una negociación, cuando supuestamente no hay nada que negociar.

Sin embargo al que dicen que le han faltado los arrestos y “destos”, para exhibirlos y ponerlos en su lugar, es al secretario del Trabajo estatal, Horacio Valenzuela Ibarra, quien muy seguramente que ya anda más preocupado por irse que otra cosa, por ya estarse a finales de sexenio, lo que no es de extrañar, por como dejara mucho que desear en ese “hue$o”, y más después de que se contagiara de coronavirus. ¡Tómala!

Harán planta solar ¡a lo grande!…Y la que será una planta de generación de energía solar en grande, es la que proyectan construir en Puerto Peñasco, de acuerdo a lo ventilado por el Gobernador Electo, Alfonso Durazo Montaño, después de la reunión que recién tuviera para ese efecto, con el mismísimo “Presi”, Manuel López Obrador, y es que sería la octava de más grandes dimensiones del mundo en su tipo. ¡Qué tal!

Por lo que así está la nueva “luz” en torno a ese proyecto, que tendría un costo de mil 685 millones de dólares, para beneficiar a más de cuatro millones de habitantes de Sonora y Baja California, el cual se edificaría en un terreno de dos mil hectáreas que fuera donado por un empresario sonorense, que es algo que llamó la atención, por esa “generosa” donación, y además porque no se diera a conocer su nombre. ¡Así el dato!

Con ese fin es que Durazo ventilara que ya se cuenta con un modelo muy avanzado, mismo que analizaron en la encerrona que sostuvieron el pasado martes con López Obrador, en la que participaron especialistas y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de la Secretaría de Hacienda, y donde acordaron que el Gobierno del Estado será propietario del 46% de la planta, y la “Comisión” del 54%. ¡Órale!

A tal grado ya la dan como un hecho, que contempla que para el 2023 ya esté funcionado “al cien”, con una inversión que correrá a cargo de Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior y Banobras, entre otras opciones, y la cual vendrá a sustituir la compra de energía eléctrica que le hace Baja California a California, EU; y que representa altos costos y riesgos de inestabilidad, y para prueba está la crisis energética de Texas.

Eso aunado a que la edificada se hará a través de una licitación internacional con total transparencia, y tendrá la ventaja adicional de que interconectará a Baja California con el resto del País, ya que actualmente opera de manera aislada del Sistema Interconectado Nacional (SIN), y que es por lo que aflorara que AMLO le estaría dando un seguimiento personal, para que no se escape ningún detalle, ante la importancia que reviste.

