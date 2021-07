¿Encubren yaquis al “Narco”?

Piden aclarar sonado asesinato

“Les saldrá barato a locatarios”

No usarán la Casa de Gobierno

¿Encubren yaquis al “Narco”?…Y después de la sacada a flote que les dieran a los de la por algo mal afamada tribu yaqui, a quienes vaya que no les queda el hacerse los muy dignos, por la dizque invasión de los soldados, es a algunos de sus cabecillas, después de que se demostrara que ya no son hechos aislados, sino más bien cotidianos, el que en su territorio estén decomisando grandes cargamentos de droga. ¡Zaz!

Toda vez que así está ese encubrimiento en el que están incurriendo varios de los dirigentes étnicos, con el pretexto de defender la autonomía de ese grupo indígena, pero dejando de lado que a la par están solapando el narcotráfico, como lo exhibe el que terminara por hacerse público que en los últimos dos meses han incautado más de una tonelada y media de estupefacientes, con un valor en el mercado negro de más de $300 millones.

Pero con todo y esa ventaneada que les están “pegando”, por como a todas luces han permitido la acción del “Narco” en sus tierras, a la par de otras actividades delictivas como el huachicol, o robo de combustibles, a los robacarros y demás, todavía tienen la desfachatez de calificar de invasores a losmilitares, pero no así a los que han ingresado a delinquir, y de lo que al parecer son cómplices, o tal vez de los mismos. ¡De ese pelo!

De ahí que ante esa oposición y falta de cooperación que mostraran, es que terminaran por balconearlos, al ventilar que no sólo mediante la milicia, sin que en junto con las fuerzas que conforman la Mesa de Coordinación para la Paz y Seguridad en Sonora, en el bimestre más recientes han realizado tres operativos diferentes, en los que han llevado a cabo cuantiosos aseguramientos de enervantes. ¡Ni más ni menos!

Motivo por el cual es que “les saliera el tiro por la culata”, por haber inventado que ese droguerío se los han “sembrado”, de ahí que dieran santo y seña de las acciones que han llevado a cabo para encontrarlo en sus dominios territoriales, en los que es más que evidente que ya se mueven los mañosos, ante lo que no descartan que algunitos pudieran ser de origen autóctono, aprovechándose de sus usos, o abusos, y costumbres. ¡Ñácas!

Por esa razón es que hicieran saber que la primera incautación tuvo lugar el 6 de junio del año en curso, en la pista La Ciega de Loma de Bácum, donde aseguraron 554 kilos de metanfetamina; y casi un mes después, o el pasado 5 de julio, en Estación Corral hallaron otro 534 “kilates” de esa misma droguita sintética; en tanto que en cinco días posteriores “dieron otro golpe” de 489 kilos en la pista “El Papalote”. ¡Así la mafiosada!

Ante lo que concluyen que así están usando las latitudes de esa cuestionada etnia, para hacer escala y resguardar esas “cochinadas”, a partir de la impunidad que creen tener para delinquir bajo la excusa de que habitan en unos terrenos sagrados, que de eso no tienen nada, por las mañosadas que les han estado detectando, pero con las que en esta ocasión ya tocaron fondo, por lo grave y recurrente de las mismas.

Es por lo que dan cuenta que los que no tienen la voz completa, como para estarse “dando golpes de pecho”, al denunciar la supuesta intromisión del Ejército, son unos tales Martín Valencia y Guadalupe Flores, de la Guardia Tradicional, al advertir de hasta un posible enfrentamiento, y todo porque se está combatiendo a los “narcos”, a los que les han permitido operar en sus linderos, de ahí el porqué de las tantas mataderas. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Piden aclarar sonado asesinato…Ahora sí que para los que ya lo habían olvidado, pero quienes en el Día del Abogado celebrado el pasado lunes recordaron el artero asesinato del también licenciado y ex candidato a la alcaldía de Obregón por Movimiento Ciudadano (MC), Abel Murrieta Gutiérrez, son los integrantes de la Asociación de Abogados de Cajeme, por entre otras cosas exigir su esclarecimiento. ¡Ups!

De esa forma están “poniendo el dedo en la llaga”, a la hora de abogar para que resuelvan ese sonado y comentado crimen del también ex Procurador de Justicia estatal, y es que a dos meses de que fuera acribillado el pasado 13 de mayo cuando volanteaba en las calles, es hora de que no se ha vuelto a saber nada de quienes lo mataron, de ahí la demanda para que haya avances en las investigaciones y se encarcele a los culpables.

A ese grado está el llamado que están haciendo los miembros de ese gremio de leguleyos por voz de Ariel Solís Hurtado, en aras de que los de la Fiscalía de Justicia del Estado den resultados, en torno a ese homicidio que pareciera que ha quedado en el limbo, como lo refleja el que hasta la fecha no se tenga información clara, precisa y contundente, que lleve a esclarecer ese atentado de alto impacto. ¡De ese tamaño!

Y a querer y no, pero sí que están en los cierto en la reclamación que están haciendo, a fin de que se vea algo claro, en cuanto a la ejecución de quien no era un cualquiera, como es el perfil de Murrieta Gutiérrez, porque si eso pasa con alguien que era muy conocido en esos ámbitos, “pos” que le puede esperar a un simple mortal, y que es lo que hace que se pierda la confianza en las autoridades, y no es para menos. ¡Tómala!

Así está ese vacío que hay con relación a ese fatídico ataque del que fuera objeto Abel, a pesar de que hasta ya les dieran “un Norte” de quien podría ser el autor intelectual de su ejecución, como lo señalara Adrián LeBarón, luego de la detención de Leonel “N.”, alias “El Tolteca”, por su participación en la masacre de Bavispe contra esa familia mormona, ya que era quien les llevaba el caso, y le seguía la pista al hoy arrestado.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Les saldrá barato” a locatarios…A quienes les va salir barata “la manita de gato” que le darán al Mercado Municipal No 1 de Hermosillo es a los locatarios, de acuerdo a lo anunciado por el titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Eufemio Carrillo, al calcularse que costará unos $250 mil pesos el reparar el derrumbe registrado en la puerta Norponiente. ¡Mínimo!

Y es que adelantan que un porcentaje del recurso deberá ser aportado por los marchantes de ese riesgoso y viejo edificio, porque les tocaría apoquinar unos $100 mil pesos; en tanto que los que también deberán poner su parte son los del Patronato Pro Obras del Centro, con más menos unas $150 mil “milane$a$”; mientras que lo que es el Ayuntamiento participaría ayudándoles con la mano de obra para concretar esas reparaciones.

En esos términos está esa presupuestación para arreglar el acceso ubicado en las calles Guerrero y Monterrey, donde semanas atrás se cayera parte de una moldura, la cual por suerte no provocó una desgracia, y es por lo que desde entonces se cerrara para evitar una fatalidad, y que es por lo que ahora proyectan reforzar esa área, a fin de evitar esos desprendimientos por la falta de mantenimientoy así poder reabrir, lo que está por verse.

Aunque ahora habrá que ver si esos vendedores quieren “aflojar el codo”, al para nada tener fama de “blandito$”, ante la urgencia que hay de ese arreglo de emergencia, que además contempla el retiro de piezas de la azotea que generan un sobre peso en ese inmueble, así como el destapar las bajadas pluviales, aunado a un estudio estructural solicitado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). ¿Será?

En lo que apuntillan que es una reparada que no es garantía de nada, porque aun así y en conjunto con Protección Civil Municipal, están evaluando las condiciones en que opera, para ver la conveniencia de que continúe funcionando, o en su defecto requieran cerrar otras de las puertas, o varias áreas para prevenir situaciones de riesgo, por estar claro que ya necesita un rescate a fondo para que no signifique un peligro.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

No usarán la Casa de Gobierno…El que ya anunció que seguirá el buen ejemplo de la “Gober”, Claudia Pavlovich, es el Gobernador Electo, Alfonso Durazo Montaño, en lo que tiene que ver con la Casa de Gobierno, al adelantar que no vivirá en ella, y que por el contrario ya analiza diversas alternativas para convertirla en un centro de visitas, o de eventos protocolarios, entre otros usos que pudieran darle. ¡Órale!

Tan es así que el orgullo de Bavispe confirmara que ya es una decisión tomada la de no mudarse a la que en el pasado fuera la residencia oficial de los otros mandatarios estatales, hasta que Claudia optara por quedarse en su vivienda privada, de ahíque anticiparaque una vez que rinda protesta como gobernante, procederá a buscar una opción, o modalidad que optimice la utilización de este lugar localizado en la colonia Pitic.

Eso a partir de que el abanderado de Morena que llegará aPalacio de Gobierno el próximo 13 de septiembre manejara, que ya evalúan el hacer lo que resulte más factible, a fin de que permita justificar óptimamente el gasto que representa la conservación de ese patrimonio estatal, aunque aclarando que no está en sus planes el vender ese caserón, como ninguna otra propiedad de ese tipo, sino más bien el promover hacerlas eficientes.

Con ese fin es que Durazo externará que hasta está pensando en convertirla en una casa de visitas, para hospedar a los funcionarios federales cuando vengan en plan de trabajo, con lo que se reducirían los gastos relacionados con esos viajes; e igualmente como un área para reuniones, porque la cuestión es hacerla encajar dentro del esquema de austeridad que ya mencionara que implementarán. ¡Esa es la idea!

Más menos así está esa determinación que ya tomara Francisco Alfonso, y que ha sido muy bien vista por las mayorías, pues de lo que se trata es de ahorrar, pero a la vez haciendo que esa exclusiva propiedad tenga un beneficio permanente, para que deje de ser catalogada como una mera Casa Blanca, y pase formar parte de la operatividad estatal, por lo que así está la tirada, que habrá que ver en qué para. ¡Así el dato!

Correo electrónico: [email protected]