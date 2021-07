Llaman a un frente anti Covid

¡Hallan droga en tierra yaqui!

Hace nuevos destapes Durazo

“Echan el extra” los de la CFE

Ya dan fecha para la transición

Llaman a reforzar operativos…Y por cómohan ido al alza los contagios de Covid-19, al grado de que hoy por hoy yallegó la tan temida tercera ola, es que a todos los niveles están haciendo un llamado para reforzar las medidas preventivas, como las que tienen que ver con los operativos que deben implementarse en las tiendas de autoservicio, para que en caso de que no las acaten procederinmediatamentea suspenderlos.

Es por eso del exhorto que le hiciera el secretario de Salud, Enrique Clausen, a su contraparte de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado (Coesprisson), Lorena Robles Ruiz, para que prioricen las inspecciones en esos establecimientos, a fin de vigilar que cumplan con los protocolos sanitarios, derivado del cómo han repuntado los infectados en las últimas semanas. ¡De ese pelo!

Lo anterior a partir de lasdenuncias que han abundado a través de redes sociales, referentes a que en algunos establecimientos los empleados han relajado las acciones de prevención más básicas, al punto de ya ni siquiera estar usando correctamente los cubrebocas, pero lo “píor” es que todavía se molestan si les piden que los utilicen, por lo que así está la dejadez en la que han estado cayendo en todos lados. ¡Ni más ni menos!

Luego entonces en parte eso puede explicar por qué del repunte de contagiados que ha habido a últimas fechas, con ya casi 300 casos diarios en la Entidad, y más de 9 mil en México, en lo que es una condición de rebrote que podría agravarse, en caso de no reconsiderarse y nuevamente obligarse a que todos los sectores hagan su parte a la hora de cuidarse, así como lo población en general, para no volver a estar como antes.

Por ser una contagiante tendencia que podrías complicarse aún más, como resultado de que las “vagaciones” de verano ya están a la vista, con el riesgo extra que ello representa, por la mayor movilidad que generará, porque para empezar lo que es en las escuelas ya salieron a vacacionar desde el pasado viernes, en tanto que los miles de burócratas lo harán desde el venidero viernes, lo que propiciará más gente en las calles. ¡Zaz!

Motivo por el cual del peligro que hay, ya que de continuar así la cosa, de inicio lo que es Hermosillo podría retroceder al color rojo en el Mapa Sonora Anticipa, lo que conllevaría más restricciones, después de que ya habían sido superadas; en tanto que en lo que toca a Sonora, igualmente está en la cuerda floja, con respecto a esa coloración amarilla, en el espectro nacional, que por el estilo tal vez se torne rojiza. ¡Vóitelas!

Casi por nada es que ya también en el rubro federal, lo que es por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) están recomendando el no viajar más que cuando sea estrictamente necesario, en aras de no exponerse ante esa enésima oleada que ya llegara y que ahora es más delicada por las nuevas variantes que hay de se letal virus, sobre todo la llamada Delta, que es más infectante y mortal. ¡Ñácas!

De ahí el porque no hay que hacer oídos sordos ante “las aguas” que una vez más “está echando” Clausen Iberri, para que todo mundo se repliegue y proteja lo más posible, porque sólo así podrá contenerse esa creciente transmisión viral, después de que ya quedara demostrado que ni con la vacuna hay una seguridad “al cien” de no contagiarse y hasta morirse, de ahí que la mejor medicina sea la prevención.¿Qué no?

¡Hallan droga en tierra yaqui!…Ahora sí que lo que se sospechaba terminó por confirmarse, como es que el territorio yaqui desde hace rato está siendo usado pa´ la “maño$ada”, y para prueba está que ayer el Ejército Mexicano hiciera público el aseguramiento de 487 kilos de metanfetamina localizada en Loma de Bácum, con un costo estimado en el mercado negro de $141 millones 424 mil 416 pesos. ¿Cómo ven?

En esos términos está la descobijada que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) les está dando a los yaquis, luego de la localización de ese cargamento de droga que descubrieron oculto entre la maleza en la zona del poblado denominado “Papalote de Abajo”, ubicado en elcitado municipioautóctono, lo que se suma a otros decomisos que han hecho, pero relacionados con el huachicoleo, o robo de combustible. ¡Tómala!

No obstante y contra todo los esperado, pero un supuesto vocero étnico de nombre Guadalupe Flores Maldonado, salió con el cuento de que esa era incautación simulada de los soldados, dizquepara justificar elingreso a sus tierras, por según esto no ser productores de esos estupefacientes, llegando al extremo de inventar que se las “sembraron”, advirtiendo quehasta los culparían en caso de darse un enfrentamiento.

Ante lo que vaya que está de no creerse la forma en que están tratando de “tapar el sol con un dedo”, con relación a esas acciones delictivas y de tráfico de todo tipo que ya les están sacando a flote, y que a todas luces es la causa por la que ya se ha desbordado la violencia entre los de esa tribu, con asesinatos muy sonados como el de Tomás Rojo que acaba de ser sepultado, y el de Luis Urbano, entre otros. ¡Glúp!

Sin embargo y por más que Flores Maldonado y sus agitadores quieran desviar la atención culpando a la Federación de un posible choque violento con quienes intentan excusar ese mega decomiso de enervante sintético, lo único cierto es que fueron los militares los que lo detectaron, de ahí que por más que quieran negarlo, pero ciertamente que los hechos no mienten, además de que son los de más credibilidad. ¡Palos!

Más menos así es como se la dan de intocables, pasando por alto ese droguerío que les encontraron, porque lejos de exigir una investigación, lo que están demandando es que salgan los “sardos” que irrumpieran la noche del domingo, porque de lo contrario amenazaban con sacarlos con su Guardia Tradicional, de ahí porque de solapadores y encubridores no los estén bajando, ante esa evidente sinvergüenzada. ¡Pácatelas!

Hace nuevos destapes Durazo…El que ha seguido tomando forma, es el equipo de transición del Gobernador Electo, Alfonso Durazo Montaño, de cara a su toma de posesión del próximo 13 de septiembre, luego de que en el marco de su rueda de los lunes destapara como nuevos miembros del mismo, al ex beisbolista, Erubiel Durazo; y a la escritora y culturera, Beatriz Aldaco Encinas. ¡Así las novedades!

Porque de acuerdo a la presentación que hiciera Francisco Alfonso, lo que es Durazo Cárdenas coordinará los trabajos de la Comisión del Deporte de Sonora (Codeson); mientras que la mesa del Instituto Sonorense de Cultura (ISC) será operada por Guadalupe Beatriz, de ahí que partiendo de los perfiles con los que cuentan, es que ya dan por descontado que podrían quedar al frente de esas áreas. ¡De ese vuelo la percepción!

Aún y cuando si bien son unos cuadros ya muy probados en sus diferentes ámbitos, pero en contraparte carecen de experiencia en el servicio, público, de ahí que llegarían a aprender sobre la marcha, como lo empezarán hacer al ya formar parte de las mesas, al estilo de las nueve que hasta ahora se han instalado en Educación, Infraestructura, Gobernación, Desarrollo Social, Salud, Sagarhpa y Seguridad, entre otras.

Así están las novedades que tenía preparadas Durazo para inicio de semana, anticipando que del 12 al 16 del presente mes de julio conformarán doce bloques más para analizar y revisar lo correspondiente a la Secretaría Técnica, Secretaría del Trabajo, Economía, Hacienda, consejería Jurídica, Isssteson, Radio Sonora y Telemax, Instituto Sonorense de la Juventud, Instituto Sonorense de la Mujer, así como Cultura y Deporte. ¡Mínimo!

Y para que vean como Alfonso ha estado “con un ojo al gato, y otro al garabato”, como dice el dicho, es que a la par ventilara que hoy volverá a viajar a la Ciudad de México, donde de nuevo sostendrá un encuentro con el “Presi”, Manuel López Obrador, para checar los avances del proyecto de la empresa de energía solar; pero también se verá con el secretario de Turismo para evaluar lo del plan referente a la región del Mar de Cortez.

“Echan el extra” los de la CFE…Los que sí que han tenido que echar el extra como consecuencia de las últimas torrenciales lluvias, son los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyoGerente de la División Noroeste es Hugo Alberto Niebla, por la forma en que se han fletado ante los “apagones” que se han registrado por los fuertes vientos, y es que dicen que han restablecido el servicio en casi un tiempo récord.

Y una prueba de ello es que afloró que nomás en el llovidón del pasado sábado hubo casi 41 mil usuarios que se quedaron sin “luz”, por las interrupciones que hubo en el suministro eléctrico, lo que representó el 3.5% de los que están conectados a la CFE por acá, por lo que de ese tamaño es que estuvo la afectación, pero que en un tiempo óptimo lograron reparar en un 99% los técnicos de esa paraestatal. ¡Qué tal!

Con lo que dan cuenta que lejos de “hacer agua” ante esas tormentas, lo que son los de la “Comisión” han logrado atender y superar esas emergencias provocadas por esos vendavales que no se presentaban desde hace más de 30 años, obviamente que intensificando las labores con más cuadrillas de trabajadores, grúas y vehículos en general para sortear esas contingencias acuáticas que han dañado las líneas conductoras. ¡Órale!

O séase que de esa manera esa que Niebla Mendoza y el Gerente de la División Hermosillo, Norberto Encinas Ramírez, han estado haciendo el uno-dos para sacar adelante esa chamba extraordinaria que han enfrentado, en coordinación con las diferentes instancias nacionales, entre ellas Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero principalmente el gobierno estatal y municipal, por ser los más inmediatos.

Con todo y que aseguran que ese acierto no es producto de la casualidad, sino de la labor preventiva que realizan al darle un mantenimiento a las redes eléctricas previo a la época de lluvias, precisamente para que sean menos los estragos, y que es cuando hacen “cortes” programados para llevarla a cabo, porque de lo contrario los daños serían más graves, y con una mayor dificultad para repararlos. ¡De ese tamaño!

Ya dan fecha para transición…Con todo y que “es un arroz que todavía está en cocción” por lo de la impugnación presentada, pero como los tiempos tienen que cumplirse, es que el alcalde interino Fermín González ya anunciara que será entre el 15 y 16 de agosto cuando lleven a cabo el proceso de entrega-recepción del Gobierno Municipal a quien corresponda, aunque el “Presimun” virtual es Antonio Astiazarán.

Con esa misión es que González Gaxiola adelantaraque cada dependencia establecerá una comisión mixta para concretar ese procedimiento de asignación a quienes habrán de estar al frente del Ayuntamiento en el periodo 2021-2024, y que es como lo marca la Ley, y para lo cual precisó que se han venido realizando reuniones para checar los avances al respecto, buscando que todo esté en orden para el 15 de septiembre.

Por lo que así está la preparación para lo que será el pase de esa estafeta ya en puerta, a pesar de la impugnada que interpusiera la alcaldesa con licencia, Célida López Cárdenas, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para objetar el triunfo del “Toño” Astiazarán en las urnas, en torno a lo cual aún no se ha emitido una resolución, y es por eso de los asegunes que hay alrededor de esa entregada.

Aunque de entrada lo que esFermín jura y perjura que no hay nada que esconder, porque según él ha sido una administración municipal en la que han llevado la honestidad por delante, o como estandarte, de ahí que dijera que será de mero trámite el cumplimento de ese protocolo, para que los que lleguen tengan las cuentas claras en todas las áreas del municipio, y que es lo que hoy en día en parte están abocados. ¡Así el dato!

Pero en tanto que están con la preparación de ese cambio, quien ha estado realizando recorridos de agradecimiento es Astiazarán Gutiérrez, como el que acaba de hacer por la comunidad rural de La Victoria, ahora sí que para cantar ídem, como una forma de dar las gracias por el apoyo recibido, pero además para reiterarles los compromisos de campaña que les hiciera, al sostener que será un Munícipe cercano a la gente.

