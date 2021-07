¡Por fin destaparán arroyos!

Llega tercera ola de Covid-19

Avalan propuesta de “Gober”

Da luz” Rectora de la Unison

¡Por fin destaparán arroyos!…Al que sí que no le queda lamentarse, por no haber actuado y prevenido antes, es al por algo tachado de lento de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), José Eufemio Carrillo Atondo, por hasta ahora estar cayendo en cuenta, del cómo en el último tiempo han bloqueado los causes de los arroyos, lo que ha provocado desbordamientos por las lluvias.

Porque una vez inundados los ciudadanos, hasta ahora están exhortando a corregir esas irregularidades, con las que han condenado a los habitantes de muchas colonias a andar entre el agua en sus casas, derivado de los recientemente aguaceros que han caído, y es que previo a eso lo que es José Eufemio y compañía ni siquiera advirtieron sobre ese riesgo, que por poco y dejaba con el agua al cuello a los damnificados. ¡De ese pelo!

Al suponerse que por sentido común y ante la actual época de chubascos que se avecinaba, y más después de que hacía como un año que no llovía, es que cuando menos ameritaba que hubieran realizado una inspección previa, a fin de darle una checada a esos conductos pluviales naturales para ver cómo estaban, y no ya después de las inundaciones que se presentaran, y que han causado estragos en decenas de barrios. ¡Palos!

Sin embargo y hasta que el daño ya está hecho, como se dice en el beisbol, es Carrillo Atondo y sus “eficientes” inspectores, están detectando que la mayoría de esos afluentes han sido invadidos por la propia ciudadanía, que los ha rellenado para usarlos, y en algunos casos hasta colocando bardas, o cercos, con lo que han obstruido el libre cauce de las aguas, y es por eso de las inundadas consecuencias que ha habido.

Por ese motivo es que Eufemio reconociera, o apechugara, que hasta después de esas llovidonas, cuya última cayera nuevamente el pasado sábado, es que apenas comenzaron a notificar a las personas que han bloqueado esos canales, con el fin de usar la respectiva maquinaria y poder liberarlos, a lo que se le agrega las obras que por su lado ha hecho la Comuna, y con las cuales en parte también los han taponeado, o mínimo desviado.

Con lo que a Atondo y sus achichincles, sí que les queda aquello de, ¡que vale más tarde que nunca!, por ahora estar poniendo manos a la obra en ese sentido, cuando es algo que debieron hacer antes, y a la par en que llevan a cabo la limpieza de ese arroyerío, como de entrada lo estarán haciendo por las buenas, a reservas de aplicarle multas a quienes se resistan y sean reincidentes, aunque la postura será conciliatoria. ¿Será?

Y más urgente se hace el que prevengan en ese sentido, después de lo dicho por el alcalde interino, Fermín González, quien ya “se lavara las manos ante los daños” que las tormentas han dejado, al salir con que ahora no podrán responder como se hacía en el pasado, con un seguro que cubría a los que pagaban a tiempo el Impuesto Predial, el cual según esto no está en vigor por la crisis financiera que enfrenta el Ayuntamiento.

O séase que hasta con esa sorpresa se están encontrando los hermosillenses, como es la de que ya no cuentan con esa cobertura, derivado de la aclaración a destiempo que está haciendo González Gaxiola, después de que algunitos ya se acercaran al Municipio para solicitar ese respaldo, pero que al no estar vigente, es que los están mandando a…diferentes dependencias, para ver de a cómo pueden “echarles la mano”. ¡Ajá!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Llega tercera ola de Covid-19…Y finalmente llegó a Sonora la tan esperada y temida tercera ola de Covid-19, como ya lo confirmara el secretario de Salud, Enrique Clausen, al señalar que un mal síntoma de ello es que ya se estén registrando un promedio de 200 casos diarios, con una alta incidencia de pacientes graves, siendo los más contagiados los jóvenes no vacunados, por ser los que más se exponen. ¡Vóitelas!

A ese grado es que se ha agravado esa letal enfermedad, como lo refleja que la ocupación hospitalaria a nivel estatal se encuentra al 39% en hospitales del sector público, y al 55% en los privados, de ahí el llamado a la chavalada para que limitela movilidad y respete el distanciamiento social, porque si bien en su mayoría presentanefectos leves, lo delicado es que puedan contagiar a personasya vacunada y complicarles su salud.

Y tan esa curva epidémica ya se ha mantenido durante varias semanas al alza en el Estado, que en lo que es la actualización del Mapa Sonora Anticipa, correspondiente del 11 al 18 de julio, resalta el que Caborca, Hermosillo, Nogales, Guaymas, Empalme, Cajeme, Navojoa y Huatabampo continúen en riesgo alto; mientras que en peligro medio están Cananea, Agua Prieta, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco. ¡Glúp!

En tanto que a nivel México la cosa está igual de “enferma”, al por varios díashaberse rebasado los más de 9 mil infectados, que es una cifra que no se veía desde febrero pasado, por lo que en el País ya sumancasi 2 millones 600 mil, con 235 mil muertos; y lo que es en Sonora “no se hacen malos quesos” al respecto, al contabilizarse más de 81 mil 200, y superándose los 6 mil 560 decesos, y la estadística sigue aumentando.

Es por eso del enésimo ¡S.O.S! que le están lanzando a la población para que se continúe cuidando, por haber quienes ya han caído en la confianza después de vacunarse, que hasta el cubrebocas han dejado de usar, con todo y que una y otra vez se ha dicho que las diferentes vacunas que hay no dan una inmunidad total, y más cuando la región sonorense aún está en color amarillo, al igual que está Capital, pero no así entienden.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Avalan propuesta de “Gober”…A la que vaya que inmediatamente le “palomearon” la petición que recién hiciera, es a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, luego de que la Secretaria de Educación Pública (SEP) aprobará lo que será un calendario escolar ajustado en el ciclo 2021-2022, para escuelas públicas y privadas de educación básica, en aras de no exponer al estudiantado ante los calorones.¡Órale!

Y es que lo que es la “Gober” no esperó mucho por la respuesta, de ahí que le agradeciera la atención y sensibilidad a la secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, por ser una materia de mucha preocupación para la comunidad escolar, porque eso permitirá no se arriesgar la salud del alumnado, pero cumpliendo con las horas efectivas de clases, días de asueto y sesiones del Consejo Técnico Escolar.

Razón por la cual es que con esa aprobada, los que dan cuenta que ya deben de andar diciendo ¡prueba superada!, son Claudia y el titular de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, al ya quedar estipulado que con esa calendarización ampliada las clases iniciarán el 30 de agosto del 2021, para concluir el 8 de julio de 2022, con horarios extendidos en algunos meses de primavera, verano y otoño. ¡De ese vuelo!

Pues en base a la propuesta que hiciera Pavlovich Arellano, dicho año educativo que regirá en ese lapso constará de 190 días y 800 horas de trabajo, respetando las sesiones concejales, así como los días de descanso obligatorio y periodos vacacionales ya marcados, y para lo cual el horario ampliado se aplicará en dos fases, la primera del 30 de agosto al 15 de octubre del 2021; y la segunda del 2 de mayo al 8 de julio del 2022.

Por lo que en esos términos está la buena nueva dada a conocer por la Mandataria Estatal, y que no es poca cosa, por cómo ayuda a que a los alumnos, profesores y demás no “suden la gota gorda” por esas fechas de agosto, en que los calores se tornan infernales, con temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados, por lo que sí que es una excelente noticia, luego de que el pasado viernes salieran de “vagaciones”. ¡Qué tal!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Da luz” Rectora de la Unison…Quien llegando y llegando y ya puso su sello, en lo referente a que será una defensora y promotora de la perspectiva de género, es la primera rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte, y para prueba está que en el Día Internacional del Orgullo LGTB, celebrado el pasado 28 de junio, iluminarán el edificio de Rectoría con los colores que representan a ese movimiento.

En lo que es una acción, o iluminación con la que dan cuenta que Placarte Martínez envío un mensaje de respeto a las relaciones igualitarias y diversidad sexual, cuyos promotores en esa fecha conmemoran los disturbios de Stonewall de 1969, para reafirmar el sentimiento sobre las identidades y orientaciones en ese sentido, en aras de visibilizar su presencia en la sociedad y sus reclamos por la marginación que aún hay.

Toda vez que si bien existe un Programa Institucional por la Equidad de Género desde el 2009, para fomentar la cultura de la igualdad en ese ámbito, y promover la inclusión y aceptación de esas relaciones entre la comunidad universitaria, hasta ahora es cuando más se notó el que le dieran su lugar a esa celebración, por la forma en que adornara con luces de las tonalidades que identifican a la comunidad gay. ¿Cómo ven?

Para el caso es que hacen saber que con el fin de sensibilizar en torno a esas demandas, que caen en el marco de los derechos humanos, por cómo en su momento se ha reprimido a los integrantes de ese sector, es que desde tiempo atrás han impulsado estrategias enfocadas en apoyar a los estudiantes mediante cursos, talleres, diplomados, conferencias y campañas, incluso hasta con la elaboración de tesis e investigaciones en ese rubro.

Con todo y que ahora María Rita ya “dio luz”, en torno a la intención que trae de tener un trato especial en esa materia, en aras de que entre la población estudiantil de la “Uni” sean visto como iguales. ¡Ni más ni menos!

Correo electrónico: [email protected]