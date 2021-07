Que solapan a los mariguanos

Ponen el ejemplo comerciantes

Podría ser emergencia la lluvia

¡Proceden en contra de ciclista!

Que solapan a los mariguanos…Y a los que finalmente “les dieron por el lado” es a los mariguanos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anulara la prohibición del consumo lúdico, o para fines recreativos de la marihuana, después de que el Congreso de la Unión la rechazara y le diera largas, pero ahora los magistrados salieron con que viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¡Ajá!

A ese grado es que los de la SCJN que votaron a favor están solapando esa clase de drogadicción, al todavía de pilón apuntillar que es un “día histórico para las libertades”, cuando a decir de los que saben, eso abrirá la puerta para más degradación y violencia intrafamiliar y de todo tipo, porque si con el simple consumo de alcohol ya hay un problemón, “pos” ahora con esa combinación será “píor”. ¡De ese pelo!

Porque derivado de esa resolución a la que todo mundo le puso peros, y no es para menos, de aquí pa´l real lo que es la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ya no podrá negarle los permisos a quienes quieran “tronársela” por su cuenta, o con el ahora llamado autoconsumo de cannabis, porque hasta hoy sólo se permitía para fines medicinales, pero no para andar de viciosos. ¿Qué no?

Lo que significa que ahora las personas mayores podrán tramitar autorizaciones para sembrar, cultivar y transportar de esa hierba mala con el fin de usarla, pero con la restricción de que no podrán fumarla frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde haya gente, y es ahí donde radica el peligro de que cunda ese mal ejemplo, porque ahora sí quien podrá regular cómo lo hacen en el interior de las casas. ¡Pácatelas!

A la par de que también estará prohibido el conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esa sustancia, así como cualquier otra actividad bajo los efectos de esa “mota”, que pueda poner en riesgo o dañar a terceros, de ahí que como se instalan retenes con el alcoholímetro para detener borrachos, ahora van a tener que crear algo así como el mariguanímetro, para detectar a los que anden bien “maríguas”. ¡Mínimo!

Y tan no están muy seguros de la conveniencia de ese fallo judicial que está consecuentando a esos drogadictos, que ya el “Pejidente” Manuel López Obrador, adelantó que respeta esa decisión, pero que para nada será definitiva, al advertir que si ese cambio no ayuda, y sólo perjudica, entonces enviará una iniciativa para darle pa´ tras a ese derecho, ya que eso podría llevar a algo “píor”, como sería a otros estupefacientes.

Ya que para prueba está el cómo los índices de drogadicción han ido al alza, y un mal ejemplo de ellos son los centros de rehabilitación, o desintoxicación, que hoy en día ya no se están dando abasto. ¡De ese tamaño!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ponen el ejemplo comerciantes…Por algo dicen que hace más el que quiere, que el que puede, y para evidencia está que a los que de nueva cuenta les acaban de poner la prueba, es a los del por algo tan llevado y traído Patronato Pro Obras del Centro de “Hornosío”, cuyo cabecilla es Miguel Ángel Figueroa Gallegos, “El Mágalito”, por ser otros los que lograron que se reforzara la seguridad en ese sector comercial. ¡Qué tal!

Lo anterior al aflorar que el líder de la Unión de Comerciantes del Centro, Rubén López Peralta, y para más que el tachado de inoperante de Figueroa Gallegos, consiguió pactar con el nuevo Comisario de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Jesús Alonso Durón Montaño, para que de aquí en adelante haya más vigilancia policiaca en los comercios que son atendidos por mujeres en el primer cuadro de la ciudad.

Así está el acierto de López Peralta y sus agremiados, a partir de una reunión sostenida con Durón Montaño, al que le expusieron de qué tamaño ya es el problema causado por las personas en condición de calle que deambulan por ese punto, al muchas de ellas tornarse agresivas y violentas, ante lo cual las féminas son las que están más expuestas, de ahí que se requiriera una mayor presencia policial. ¡Así la promesa!

Aunado a que una vez más se demostró que hablando se entiende la gente, por la apertura que dan cuenta que exhibiera Jesús Alfonso, de ahí que sin darles muchas vueltas a esa petición, es que acordaran el que los agentes realicen más rondines por los establecimientos comerciales en los que están al frente las damas, a fin de “echarles mucho ojo” para protegerlas de la indigencia y así minimizar alguna violenta contingencia.

Eso porque ciertamente que está época de verano es la que más se presta para que se susciten agresiones contra ellas, ya que como consecuencia de las altas temperaturas, tales individuos que lamentablemente viven a la buena de Dios, tienden a alterarse con una mayor facilidad, lo que es entendible por la manera en que los afecta el calor, de ahí que a veces caigan en estados de desesperación y deshidratación, y no es para menos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podría ser emergencia la lluvia…Para que vean a que punto estuvo “el diluvio” del sábado anterior en Hermosillo, por como corrieran y se desbordaran los arroyos en algunos sectores, que incluso todavía evalúan los cuantiosos daños que dejara, porque no descartan solicitar una declaratoria de emergencias por desastres, pero todo dependerá de lo que arroje la valoración que ya hacen. ¡Ni más ni menos!

Y es que en base a lo adelantado por el de la Coordinación de Protección Civil del Estado, Ricardo Vázquez Aguayo, cuando una emergencia prevalece como inundación al estar el suelo anegado, existe la opción de pedir una declaración por los estragos causados, y es que en el caso de esta Capital son más de 12 las colonias que resultaron afectadas por esas torrenciales aguas, que no caían con esa intensidad desde hace 36 años.

Aun así lo que es Vázquez Aguayo aclaró el dato, de que es necesario recabar las evidencias de campo para documentar el caos acuático que propició el comentado aguacero, con la finalidad de obtener los apoyos requeridos, mismos que son otorgados por la Federación, por ser una obvia contingencia causada por un fenómeno meteorológico, al extremo de que hasta dos muertos hubo, producto de la cantidad de agua.

En esos términos está el expediente que ya recaba y arma Ricardo, precisando de que a pesar de que ya haya desaparecido lo que era el Fondo de Atención a Emergencia (Fonden), pero todavía existe una herramienta para “echarle la mano” a los damnificados, vía una evaluación que hace la Comisión Nacional del Agua (Conagua), junto con la Secretaría de Bienestar, el Gobierno estatal y los municipios. ¿Será posible!

Más menos ese es el escenario de urgencia que causara esa llovida, por encima de lo que dijeran los expertos de la Conagua, luego de que de buenas a primeras lo calificara como de “normal” para estas fechas de julio, pasando por algo que no llovía tanto en ese mes desde e<l año de 1986, tan es así que hasta esa declaratoria ya piensan gestionar, para requerir la consabida apoquinda oficial, que todavía está por verse.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Proceden en contra de ciclista!…Ahora sí que lo que recién ocurrió en Nogales, cuando un ciclista sin casco de protección se estampó contra un auto sedán y tuvo que pagar los daños causados, aparte de terminar en el Hospital General, sí que pone de manifiesto que todavía falta mucho por hacer, o para difundir las obligaciones que tienen los peatones y quienes tripulan una bicicleta en la vía pública. ¡Así la ignorancia!

Como en esta ocasión en que un imprudente y despistado bicicletero intempestivamente se le cruzó a la conductora de un vehículo en un transitado bulevar de esa frontera, para impactarla por un costado y estrellarle el vidrio delantero, de ahí que contra todo lo pensado, pero tuvo responder por esos estragos, ya que en lugar de los hechos se vio obligado a entregarle “una lana” a la afectada, como garantía de la reparada.

A tal punto de cara le salió su imprudencia allesionado, de nombre Andrés Alfonso Enríquez, de 26 años de edad, y es que a diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando se les daba la preferencia a quienes se transportan en esos vehículos, incluidas las motocicletas, por considerárseles ligueros, ahora existe una nueva Ley en la que también se les hace sujetos de responsabilidades cuando incumplen con el reglamento. ¡Palos!

Razón por la cual de la conveniencia de que promuevan esa legislación para que se dé a conocer y quienes se trasladan de esa forma sepan a lo que “le tiran” si violan las normas que hay al respecto, sobre todo los motociclistas, que “se creen de hule”, al metérseles a los carros, de ahí que bien haría el Jefe de Tránsito de Hermosillo, José Ángel Román, en impulsar una campaña preventiva al respecto. ¡Cuando menos!

De tal forma que para bajarle a esa clase de accidentes, sí que tiene que aplicarse la famosa máxima, ¡de que el que la hace la paga!, tocante a esa clase de faltas que pueden llegar a ser fatales, como ya ha sucedido.¡Tómala!

Correo electrónico: [email protected]