Un riesgo Mercado Municipal

Contagia a bancos el Covid-19

¡“Truenan” contra los retenes!

Evalúa “Gober” la vacunación

Un riesgo el Mercado Municipal…Y como vale más prevenir que lamentar, es por eso que finalmente optaron por cerrar uno de los accesos del Mercado Municipal de esta Capital, toda vez que a raíz de las recientes lluvias aumentó el peligro de otro derrumbe, como el último ocurrido el pasado 22 de junio, cuando se desprendió una moldura que de milagro no le cayó a un cristiano en la cabeza. ¡De ese pelo!

Luego entonces para minimizarel que pudiera presentarse un nuevo desplome, es que las autoridades de Protección Civil Municipal y la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), clausuraron de manera indefinida la entrada ubicada en el Norponiente de ese viejo y deteriorado inmueble de mercaderes, por lo inestable que está, y la latente amenaza de que “se venga abajo”. ¡Palos!

Y ciertamente que se habían tardado en implementar alguna medida de seguridad para evitar que haya un accidente que afecte a los usuarios y ciudadanos en general que confluyen en esa insegura zona comercial, al colocar vallas de contención en esa área, así como cinta de prevención para impedir el paso de la gente por ese lugar, ante la real posibilidad de que vuelva haber otro desprendimiento de la parte del frágil techo.

Si se toma en cuenta que desde hace rato que ya ha habido varios avisos, como han sido las caídas de varios pedazos de esas estructuras, derivado de lo afectado que está ese edificio, por la antigüedad del mismo, pero principalmente por la falta de mantenimiento por parte de los locatarios que lo explotan, al ahí tener sus changarros, y es que no quieren que sea con cargo a susbol$illo$, sino del Ayuntamiento de Hermosillo.

O séase que eso explica el porque poco a poco ha venido desmoronándose, lo que podría acelerarsepor los llovidones registrados a últimas fechas, pero con todo y eso, lo que son dichos marchantes y su dirigente, Migdelina Castillo Moreno, están más preocupados porque con esa cerrada de una de las puertas les van a bajar las ventas, sin importarles lo que pueda sucederles a los transeúntes, en caso de una derrumbada.

Casi por nada es que el titular de la Cidue, José Eufemio Carrillo Atondo, anunciara que se tuvo que tomar esa decisión de previsión para que las cosas no pasen a mayores, o terminen en una tragedia, adelantando que en los próximos días llevarán a cabo algunas obras preventivas acordadas con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con la finalidad de reforzar la estructura y sea más segura. ¿Será?

Con todo y que ha quedado más que evidenciado, que con esa clase de remiendos o apuntalamientos “al vapor” no se le dará una solución de fondo a ese problemón, si se analiza que hasta cuarteaduras ya le han aflorado, de ahí que la reiterada propuesta que ya se ha hecho, para que de manera urgente se le hagan mejoras, pero de una forma integral, y no nomás a nivel de meras parchadas para salir del paso. ¡Ñácas!

Por lo que así está esa permanente urgencia, y todo porque Migdelina y sus leoninas compañías no le quieren meter lana para salvaguardar la operatividad de sus puestos, pero principalmente la integridad de sus clientes, quienes vaya que sí que se juegan la vida cada vez que van a comprarles, por no saber si en una de esas ya no van a salir con vida, por cómo ya están desprendiéndose hasta las cornisas,y puras de esas. ¡Pácatelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Contagia a bancos el Covid-19…Para que vean como el rebrote de casos de Covid-19 ya está causando paralizaciones a todos los niveles, ahí tienen que trascendiera que incluso tuvieron que cerrar un banco en Guaymas, luego de que varios empleados se contagiaran, de ahí que mejor decidieran el mandarlos a todos a sus casas para que se aliviaran, y así no exponerlos a ellos ni a los cuentahabientes. ¡De ese vuelo!

Así está la alta incidencia de contagiosidad, de ahí que ya esté siendo calificada como la posible tercera ola, y para prueba está que en Sonora ya se rebasaron los 80 mil infectados, con más de 6 mil 500 muertos, de ahí que ya se encuentre entre las 10 Entidades con mayor número de enfermos, junto con la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Tabasco, Querétaro y Coahuila. ¡A ese grado!

No en balde es que sólo esa decena de Estados ya suman el 66% de los males de ese tipo que se han diagnosticado en el País hasta el momento, de acuerdo a los saldos oficiales, lo que lleva a entender por quéMéxico ocupa el decimoquinto lugar mundial en ese ámbito de enfermados por ese letal virus, solamente debajo de los Estados Unidos, Brasil y la India, en base al reporte de la Universidad Johns Hopkins. ¡Ups!

Sin embargo lo “píor” todavía podría estar por venir, al salir a relucir que lo que es la peligrosa y contagiosa nueva cepa de ese bicho llamada delta, proveniente de la India, y que tantas muertes causara recientemente en esa Nación, según esto desde semanas que ya llegó aquí cerquita, como es a la vecina Sinaloa, al arribar en un barco petrolero hindú al puerto de Mazatlán, en base a datos revelados por especialistas de la UNAM. ¡Zaz!

Es por lo que advierten que eso podría explicar el porque se han disparado los contagiados entre los jóvenes sinaloenses, por tener fama de ser una variante de más fácil transmisión, por lo que en un descuido y ya también anda por estos lares, como lo pone de manifiesto el que todavía están en estudio unos rebrotes que surgieran en el municipio de Granados y sus alrededores, sin que se haya vuelto a saber nada. ¡Vóitelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡“Truenan” contra los retenes!…A los que habrá que ver de a cómo les va el presente fin de semana con la instalación por segunda ocasión de los filtros anti alcohol, es a los de laCámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), de la que es presidente Manuel Lira Valenzuela, después de la airada queja que ya ventilaran por el resurgimiento de los mismos. ¡Tómala!

Y es que lo menos que les mandó a decir Lira Valenzuela a los operadores del Ayuntamiento hermosillense, es que con esa disposición coercitiva, y a todas luces recaudatoria, de entrada provocarán pérdidas económicas en los giros de bares y de esos comederos que ellos representan, además de la mala imagen turística para la Ciudad del Sol, aunado al fomento de la corrupción que propiciará. ¡De ese tamaño!

Más menos así está el rechazo de la Canirac contra esos retenes de alcoholimetría, y con el que coincide la ciudadanía en general, a lo que le están agregando que significarán un factor extra que fomentará el incremento de la contagiadera por coronavirus, porque eso orillará a que vuelvan con más ganas las fiestas caseras, para no arriesgarse a que la “Polichota” Municipal los detenga. ¡Ni más ni menos!

La verdad que es que tienen razón de estar poniendo en grito en el cielo los restauranteros y antreros, además de otros rubros relacionados con esa actividad, por cómo por medio del Departamento de Tránsito, del que es Jefe de jefes José Ángel Román, de la noche a la mañana “se sacaran de la manga” esos operativos que habían cancelado por lo de la pandemia, pero que los “revivieron”, dizque por el incremento de la movilidad. ¡Ajá!

Toda vez que a decir de Lira, para hacer esos bloqueos policíacos ni siquiera consultaron a la almohada, mucho menos a la sociedad civil, al hacerlo “por sus pistolas”, o de manera unilateral, tal vez apostándole a que la actual administración ya va de salida, y es por lo que les importa “una pura y varias con sal lo que piensen los demás”, motivo por el cual es que “los chines y jotas” no se han hecho esperar. ¡Y cómo no!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Evalúa “Gober” la vacunación…Quien sí que salió con saldo a favor y una buena sintomatología, es lagobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en la reunión virtual de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que ayer tuviera lugar para evaluar elPlan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, al resaltar que la Entidad ha cumplido puntualmente con ese esquema de inmunización. ¡Órale!

De ahí que en su calidad de presidenta de la Conago, y antes las secretarias de Gobernación y Educación, Olga Sánchez Cordero y Delfina Gómez; además del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reiteró el llamado a la población para que respetando los grupos de edad acudan a vacunarse en los turnos que les corresponda, por ser la única manera en que podrá controlarse esa epidemia. ¡Cuando menos!

A esos niveles estuvo el exhorto de Claudia, en ese encuentro a distancia en el que también abordaran el tema que “trae de cabeza” a los gobernadores, que igualmente se enlazaran para participar en el mismo, como es el probable regreso a las clases presenciales para el siguiente ciclo escolar, remarcando que debe tenerse como prioridad la salud delos estudiantes, padres, personal docente y administrativo de las escuelas. ¿Qué no?

Es por lo que propusiera que para minimizar los riesgos, desde su óptica la vuelta a los salones debería programarse de manera gradual para que sea más segura, y obviamente que cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, pero siempre y cuando las condiciones de salud lo permitan en ese tiempo, que sería el venidero 31de agosto, y es que el Semáforo Epidemiológico Nacional deberá estar en color verde. ¡Mínimo!

Eso como resultado de que es un mal que ha tenido sus altas y bajas, y para seña está el cómo ha venido repuntando, y para quien dude de lo anterior, ahí tienen que hoy por hoy la ocupación hospitalaria en esta “Capirucha” ya está a un 46% de saturación, mientras que lo que es en el Estado se encuentra al 57% en unidades privadas, y 36% en públicas, y con una tendencia a continuar “empíorando”. ¡Así el dato!

Correo electrónico: [email protected]