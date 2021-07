Saca a flote diluvio malas obras

¡Cesan a funcionario de la SCT!

Dan el extra profesores federales

Cabildea muy alto Alcalde Electo

Saca a flote “diluvio” malas obras…Y con el histórico llovidón que cayó el pasado sábado, sí que aplica aquello de no ¡lo que el agua se llevó!, sino más bien lo que sacó a flote, por las inundaciones que causara en algunos sectores, en los que en el último año han hecho trabajos de pavimentación, pero sin respetar los cauces de los arroyos y avenidas, pero que no afloraban porque en ese ínter no había llovido.

Pero para quien dude de lo anterior, para seña está la manifestación que hicieran la tarde del pasado martes los inundados habitantes de las colonias Tirocapes, Morelos, Palo Verde, Apache y Minitas, entre otras, quienes bloquearon la carretera 26 de Hermosillo, para denunciar las malas obras que se han hecho en esos complejos habitacionales, y que es lo que ha provocado que se les aneguen sus casas. ¡De ese pelo!

Es por lo que amenazaban con ayer volver a realizar otro cierre de vialidades, si las autoridades municipales no les daban una respuesta a esa problemática acuática que enfrentan y que se evidenciara con la última torrencial lluvia, según esto por los malos acabados que hicieron en los afluentes que atraviesan por sus barrios, al ser embovedados con construcciones muy pequeñas, y de pilón no dejándoles salidas. ¡Ñácas!

Y sí que tienen razón quienes están advirtiendo de otra posible mayúscula inundación, pues un mal ejemplo de esas obritas hechas al vapor, y ¡al hay se va!, son las que hicieran en las inmediaciones del famoso arroyo “Las Víboras”, donde por pasar por alto su cauce, es que en el diluvio al que se hace alusión, sus aguas broncas y desbordadas casi carcomieron una vivienda en su totalidad, además de dañar otras más. ¡Zaz!

Sin embargo lo que es el burocrático y tachado de pachorrudo coordinador de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), José Eufemio Carillo Atondo, ¡bien gracias!, por ni siquiera haberse molestado en darles la cara a los damnificados, y menos una alternativa de solución en lo inmediato, a pesar de que desde tiempo atrás los habían dejado condenados a que se les agravará ese problemón. ¡Ni más ni menos!

Casi por nada es que se están viendo en la necesidad de salir a las calles para exigir de viva voz una atención, ante el temor que tienen de que todavía no se terminan de secar, cuando los pronósticos señalan que pudiera haber más tormentas con la misma intensidad de la que cayera, la cual está catalogada como de las más fuertes en los últimos 36 años, por alcanzar acumulados de precipitación de casi 100 milímetros. ¡Tómala!

No obstante lo que es el tildado de lento de José Eufemio, apenas andaba pensando en iniciar con las acciones de bacheo en esta Capital, para tapar tanto hoyo que afloró por todos lados y que se sumaron a los que ya había, de ahí el porque está Ciudad del Sol está considerada como la que tiene más baches en México, y cuya mala fama obviamente que habrá de acrecentarse, y no es para menos, por cómo le han abonado a eso.

Aun y cuando Carrillo Atondo justifica que se habían tardado con esas labores de bacheadas, dizque por la humedad que todavía había, en lo que es una excusa con la que no podrá salir del paso, en torno a las fallas que están denunciando los ciudadanos que han llegado al punto de hacerles bloqueos viales, por no atender sus reclamos como Dios manda, de ahí que ya no podrán ni hacerle válida la garantía a las constructoras.

¡Cesan a funcionario de la SCT!…Aunque a destiempo, y cuando ya no venía ni al caso, pero el que ayer le “puso el cascabel al gato” en su conferencia mañanera, es el “Pejidente” Manuel López Obrador, al sacar a balcón que separaron del cargo al delegado, o coordinador de la SCT en Sonora, Luis Eloy Juárez Ramos, al ser sorprendido en un mitin de campaña con un candidato en el pasado proceso electoral. ¡Qué tal!

Tan es así que el mismo López Obrador apuntillara, que es algo que ni en su momento se supo, pero que así “agarraron en curva”, o en pleno proselitismo político al hoy ex funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de ahí que lo cesaran, precisando que no andaba apoyando al abanderado de Morena, pero de haber sido así, igual lo hubieran corrido, por no estar permitido. ¡Ajá!

Y como para que no quedaran dudas, es que AMLO “dio más color” sobre esa renunciada, al manejar que Juárez Ramos hasta una foto tipo selfie “se tomó” con “el gallo” al que acompañara, y al que todas luces respaldaba, de ahí que en el pecado llevara la penitencia, por dé a cómo lo dejaran sin chamba, pero sin que proporcionara el nombre del que fuera a “echarle porras”, y por lo que “lo mandaran a la porra”. ¡Órale!

En lo que es un caso que a Andrés Manuel le sirvió para “tomar vuelo”, o para reiterar que ya no debe haber elecciones de Estado, por los servidores públicos están impedidos para tomar parte, porque a su juicio “eso era antes”, cuando incluso enviaban a los secretarios para “echarle la mano” a quienes eran los candidatos del sistema en turno, y que es lo que resaltara que ahora están evitando, para que no sean juez y parte. ¿Será?

O séase que así es como el Mandatario de la Nación tabasqueño, prácticamente exhibió la “cabeza que le cortaron” a Luis Eloy, hablado en términos políticos, y al parecer con una intención específica, más allá de sólo “quemarlo”, por a estas alturas del partido, o de los anteriores comicios del 6 de junio, ya no tener ninguna aparente trascendencia, por ya haber transcurrido más de un mes de esas votaciones. ¿Qué no?

Dan el extra maestros federales…Quienes se está demostrando que no son de los que se duermen en sus laureles, son los maestros de la Sección 28 del SNTE, cuyo dirigente estatal es César Adalberto Salazar, por como durante la actual pandemia de Covid-19 han seguido dando el extra, como lo prueba el que contra viento y marea han hecho la tarea al impartir las clases a distancia para evitar contagios. ¡De ese tamaño!

Y precisamente para que los “Profes” cuenten cómo le han hecho, o cómo han superado el reto que les ha implicado el confinamiento propiciado por esa contingencia sanitara, es que lanzaron la convocatoria denominada “Comparte tu experiencia: Buenas prácticas e innovación en la docencia”, para que queden documentados los cambios que han realizado para adaptarse y que sirvan como un buen ejemplo. ¡Así el dato!

Porque de acuerdo a la invitación que está haciendo Salazar López, de lo que se trata es de dar testimonio de la vocación y capacidad del magisterio, como un actor insustituible del proceso educativo, como lo pone de manifiesto el que ante esa emergencia de salud han probado que nada los detiene a la hora de innovar, como lo denota el que han superado la prueba que les ha implicado el impartir la cátedra en línea. ¡De ese vuelo!

Con ese fin es que podrán participar los profesores federalizado afiliados Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), del que es jerarca Alfonso Cepeda Salas, de los grados Preescolar, Primarias, Secundarias, Educación Indígena, Educación Media Superior y Superior, para lo cual la opción de apuntarse estará abierta desde su publicación, y hasta el 31 julio del presente 2021, por lo que así está la oportunidad.

De ahí que los interesados deberán llenar y enviar el formato de registro y su experiencia docente al correo institucional [email protected], e igual pueden consultar y descargar la convocatoria y anexos para el registro en la siguiente liga: https://snte.org.mx/comparte-experiencia/., para que den fe del cómo gracias a ellos el sistema de enseñanza no se ha detenido, al continuar el aprendizaje.

Cabildea muy alto Alcalde Electo…El que sí que ha seguido con sus cabildeos de altos vuelos, es el Alcalde Electo de Hermosillo, Antonio «Toño» Astiazarán, y para muestra está el que ahora acaba de reunirse con ejecutivos del Grupo México y de Ford México, para adelantarles que la próxima administración municipal que encabezará será aliada de los proyectos de inversión que beneficien a los hermosillenses.

En esos términos están los contactos que ha establecido Astiazarán Gutiérrez, lo que habla de que cuenta con buenas relaciones, porque no a cualquiera le abren las puertas a ese nivel, como quedara constancia en la nueva gira de trabajo que hiciera a la Ciudad de México, para exponer planes y proyecciones que podrían aterrizarse en esta “Capirucha”, a fin de atender necesidades de infraestructura, empleo y seguridad pública.

Esa es la misión con la que se contactara con Héctor Pérez, que es el mero mero de la Ford en la República Mexicana, y a quien le planteara que su gestión será promotora de inversiones como las que genera la empresa automotriz que representa y que inciden en el desarrollo en general, de ahí que le prometiera que tendrán a un aliado en sus programas de crecimiento y expansión, al reconocerles su aportación. ¡Mínimo!

En tanto que por otro lado hizo lo propio con Xavier García de Quevedo, que es el vicepresidente de Grupo México, el principal consorcio minero de la Nación, y que tiene como estandarte a la Minera de Cananea, y a quien le compartiera las ideas que hay en lo referente a lo estructural para esta municipalidad naranjera, a fin de que puedan concretarse en el venidero trienio, con la suma de todos los que puedan entrarle y aportarle.

Y por si eso fuera poco, igualmente sostuvo una encerrona con Leonel Cota Montaño, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a quien le puso sobre la mesa el diagnóstico que hay del problema de inseguridad que existe por estos lares, haciéndole hincapié en que será el primero en dar un paso al frente para unir esfuerzos con la sociedad y todos los niveles de gobierno, en aras de intentar bajarle a ese flagelo.

