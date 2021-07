Cobran vidasretene$ de yaquis

Es una alerta triple infanticidio

Pone pausa el “Abre mi Escuela”

No volverá “Presi” con licencia

Cobran vidas retene$ de yaquis…Y ahora sí que la que ya está “cobrando cuotas de vida”, es la codicia que han de$pertado los retene$ de cobro que tienen en la carretera de Cuatro Carriles los yaquis, al aflorar que ese es el móvil por el que mataron al ex vocero de esa etnia, Tomás Rojo, según lo declarado por el asesino confeso,Francisco Hiram, alias “El Morocho”, de 26 años de edad, luego de que fuera detenido.

Al ser un asesinato que quedara al descubierto, después del acierto de los agentes de la Policía Municipal de Cajeme, que son los que el 25 de junio arrestaron al homicida por la posesión de una pistola, para ponerlo a disposición de la autoridad federal, y una vez que se diera parte a las instancias estatales, es que se le ejecutara orden de aprehensión por el homicidio de Rojo Valdez, vinculándosele a proceso. ¡De ese pelo!

Y es que de acuerdo a lo que ha trascendido en las investigaciones, Francisco Hiram podría estar relacionado con personas que tal vez están enlazadas con grupos criminales con intereses ajenos a esa tribu, y que al parecer están buscando beneficiarse con el dineral que captan al cobrar una cuota por pasar por su territorio,y como Tomás promovía una caseta para poner orden, es por lo que a todas luces lo quitaron de en medio.

Es por lo que a Rojo lo “levantaron” el 27 de mayo, cuando salió a realizar su caminata mañanera diaria, siendo localizado semanas después semienterrado en un monte cercano a Vícam, después de una llamada que hicieran al 911, siendo la causa de su muerte traumatismo craneoencefálico por lesiones producidas por contusión directa, de ahí que se concluyera que le quitaron la vida de un golpe en la cabeza, o de varios.

Aunque lo más grave es que pudiera ser un crimen ligadoa otros que han perpetrado contra los integrantes de ese grupo étnico, en específico el de quien fuera el jefe de la Guardia Tradicional, o de vigilantes de Loma de Guamúchil, Agustín “El Roque” Valdez, al que acribillaran;como igual lo hicieran conLuis Urbano Domínguez Mendoza, y es que es ahí donde más belicosos se ponen alexigir esa ilegal cobranza carretera.

Eso sumado a que “El Morocho” sólo podría ser la punta de esa madeja, o mafia, si se toma en cuenta que durante las indagaciones que se han llevado a cabo, destacan cinco cateos implementados en San Ignacio Río Muerto y Bácum, pero sobre todo uno en un domicilio ubicado en el Barrio Termoeléctrica de Vícam, donde confiscaran armas largas, cortas, cartuchos varios y casquillos de diversos calibres. ¡Tómala!

Pero por si eso fuera poco también decomisaron 10 vehículos, de los cuales seis contaban con reporte de robo, así como dos con series alteradas, y además se comprobó que un par de ellos fueron utilizados para trasladar a Tomás después de que lo ultimaran, lo que pone de manifiesto que todavía son muchos los que podrían andar sueltos, después de evidentemente actuar en complicidad con Francisco Hiram. ¡Ni más ni menos!

Pues suponen que una sola persona no va a circular en tantos carros, como tampoco tendrá un arsenal para él solo, lo que viene a confirmar la sospecha que por siempre ha habido, de que el crimen organizado desde hace rato se está aprovechando de que es una zona que es tierra de nadie, para cometer una serie de ilícitos como el huachicoleo, por lo que después de la muerte Rojo Valdez, habrá que ver qué tanto más sacan a flote. ¿Será?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Es una alerta triple infanticidio…Una vez pasada la conmoción e impresión, la que debe ser una señal de alerta para la dirección de Salud Mental estatal, a cargo de Juan Manuel Tong, es la inédita tragedia provocada por Juan Nepomuceno Hurtado Dávila, quien la madrugada del pasadolunesasesinara a sus tres hijos a balazos en una vivienda del fraccionamiento Privadas del Real, a fin de prevenir sucesos similares.

Por ser más que evidente que esa clase de fatídicos arrebatos, como en el que incurriera quien trabajaba en una empresa de seguridad, y que estaba separado de su pareja, Bianca Esmeralda, son el clímax de estados emocionales que terminan por estallar, para desencadenar en hechos fatales, al no ser atendidos y tratados a tiempo, y más cuando de por medio hay acciones violentas, como dicen que las hubo con anterioridad. ¡Ups!

Lo anterior al manejarse que la mamá Juan Esteban, Ian Karim y Carlos Daniel, de 4, 11 y 17 años de edad, ya había sido objeto de violencia por parte delo asesino que terminar por suicidarse, después de cometer ese triple infanticidio, y que todo hace indicar que aún así y por el temor que le tenía, es por lo que les prestaba a los menores, con todo y que el más grande era su hijastro, como lo hiciera el pasado fin de semana. ¡Vóitelas!

Razón por la cual es que ante ese trágico hecho nunca antes visto en Hermosillo ni en Sonora, si que se hace necesario el que por medio de la dependencia que representa Tong Payán, se promoviera una campaña de prevención para advertir a tiempo a la población de que todo puede pasar, pero en especial a quienes estén atravesando por una condición que ponga en riesgo la integridad de una familia. ¿Qué no?

Toda vez que las víctimas se callan a tal grado, según ellas para que no les vaya “píor”, cuando al final muchas veces no viven para contarlo, o denunciarlo, como lo refleja que en el caso de Bianca Esmeralda no existía un antecedente del calvario que ahora a salido a relucir que padecía con el sujeto de 38 años que terminara con la existencia de sus vástagos, simplemente porque nunca se animó a reportarlo. ¡Pácatelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pone pausa el “Abre mi Escuela”…Quienes por el momento le pusieron puntos suspensivos a su protesta, son los del movimiento “Abre mi Escuela”, encabezado por Innan Lagarda, luego de que según esto sostuvieran una encerrona con la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, al grado de que hasta suspendieran la caravana que para ayer tenían programada, por los avances logrados en esa reunión. ¡Órale!

Porque en base a lo ventilado por Lagarda Burton, dan cuenta que en ese encuentro le dieron respuesta a su propuesta, de que en el próximo ciclo escolar que empieza el venidero 30 de agosto se regrese de forma gradual a las clases presenciales, mismas que han sido virtuales por lo de la pandemia de Covid-19;además de solicitar que la educación sea considerada como una actividad esencial. ¡Esa es la pretensión!

Aun y cuando una y otra vez se ha reiterado por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEOP), que la reapertura de las escuelas dependerá de que el semáforo epidemiológico esté en color verde, o riesgo bajo, y por buen rato, para evitar contagios entre el alumnado, y que es lo que se ha privilegiado por encima del interés económico de los dueños de los colegios particulares, que son los que andan con esa bandera. ¡Ñácas!

Sin embargo lo que es desde el Gobierno del Estado cumplieron con decirle que están en la mejor voluntad de que se vuelva a las aulas, y que harán lo que esté de su parte para que sean los padres de familia los que decidan si envían a sus hijos, que es como lo están proponiendo, a partir de las firmas que han exhibido en ese sentido, con todo y que aseguran que la mayoría son empleados de esos centros escolares. ¡Palos!

No obstante y que la postura generalizada que ha prevalecido, es de que primero está la salud de los estudiantes, como ahora lo apuntillara el diputado local del Partido Alianza Social (Panal), Fermín Trujillo Fuentes, al señalar con todas sus letras que para que haya un regreso a los planteles, debe haber una garantía de que la comunidad escolar no corra ningún peligro de infectarse por esa letal enfermedad. ¡Así el dato!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

No volverá “Presi” con licencia…La que quedó en claro que ya no volverá al Ayuntamiento en lo que resta del actual trienio, es la alcaldesa con licencia, Célida López Cárdenas, luego de que ayer se oficializara que solicitó un segundo periodo por 90 días, mismo que el Cabildo aprobó por unanimidad, de ahí que Fermín González Gaxiola nuevamente tomara protesta como presidente municipal interino. ¡Como ven!

Para el caso es que el secretario de la Comuna hermosillense, Joaquín Rodríguez Véjar, confirmara que el pasado “San Lunes” se recibió el respectivo oficio, mediante el cual Célida Teresa requirió un nuevo permiso por otros tres meses por motivos personales, después del primero que tramitara para participar como candidata a la alcaldía capitalina para el lapso 2021-2024, con la intención de conseguir la relección. ¡Qué tal!

Luego entonces si se analiza que la actual administración local concluye el venidero 13 de septiembre, ante eso se saca por deducción que ya no le alcanzaría el tiempo para retomar su puesto, de ahí que se intuye que está optando por abocarse a litigar en los tribunales electorales la impugnación que presentara, después de que al abanderado de la alianza “Va por Sonora”, Antonio “Toño” Astiazaran, le dieran la constancia de mayoría.

En esa disyuntiva es en la que consideran que estaba López Cárdenas, hasta que finalmente decidiera a mejor fletarse “al cien” para pelear su causa electoral, ante el virtual triunfo de Astiazarán Gutiérrez, porque de lo contrario habría estado entre dos aguas, como sería su función de “Presimun” en activo, a la par de que le “echaba mucho ojo”, al cómo iba el proceso de la impugnada que presentara. ¡De ese tamaño!

Cabe aclarar que al margen de cuál sea la resolución que se dicte al respecto, todavía tendría como “reintegró” la posibilidad de asumir la posición de regidora, lo que todavía está por verse si aceptaría, después de intentar repetir en la máxima silla del Municipio, aunque lo único cierto es que González Gaxiola se quedará al frente por lo que falta, con lo que vaya que sí que la está haciendo de relevo largo, y tal vez sin haberlo pensado.

Correo electrónico: [email protected]