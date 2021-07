Es un aviso muerte de cantante

Es un aviso muerte de cantante…Con la que quedó más que demostrado, que ya ni vacunado se está salvo del letal coronavirus, es con la comentada muerte del cantante y líder del grupo musical Los Yonic’s, José Manuel Zamacona, ocurrida el domingo por la tarde, después de permanecer hospitalizado desde mediados de mayo, y eso que ya contaba con las dos dosis del “inmunizante” contra esa enfermedad. ¡Zaz!

Con lo que el cantautor originario de Acapulco se convirtió en un famoso más que es víctima de ese mal, después de que parecía que ya la “había librado”, sin embargo las secuelas que le dejó ese virus en los pulmones no le permitieron recuperarse, por lo que tuvo que ser hospitalizado, convaleciendo varias semanas, hasta que lamentablemente dejara de existir, con todo y que dicen que se cuidaba mucho. ¡De ese pelo!

Así estuvo el fatídico contagio del vocalista y fundador de esa agrupación del genero de la balada romántica, fundada en 1975, y que a pesar de su época de gloria y éxitos en la década de los 70 y 80, resulta que a últimas fechas tuvieron que hacer colectas entre sus fans para pagar los gastos médicos que generó su atención médica, lo que no deja de ser por demás lastimoso, por suponerse que debería tener una estabilidad.

Y es que a Zamacona Chavarría ni siquiera el haber andado en la campaña política del desconocido candidato morenista, Félix Salgado Macedonio, que buscaba la gubernatura de Guerrero, y después en la de su hija, Evelyn Salgado Pineda, que resultara ganadora, le valió el que fuera ayudado mientras estuvo internado, motivo por el cual es que tuvieran que recurrir a los donativos de sus seguidores para pagar el hospital. ¡Ups!

De ahí que sea un nuevo deceso de un personaje muy conocido, que pone de manifiesto que nadie está fuera de peligro, ante lo que no queda “díotra” más que el seguirse cuidando, y “píor” tantito después de que en el más reciente saldo arrojado por el Mapa Sonora Anticipa, afloró que debido al aumento de contagios y muertes Hermosillo, Caborca, Cajeme, Navojoa, Huatabampo y Nogales están en amarillo, o riesgo alto.

Y por si eso fuera poco lo que es la Secretaría de Salud ya lanzó la alerta, tocante a que los hospitales públicos ya presentan una ocupación del 42%; en tantos que los nosocomios privados están al 26% de su capacidad en esa especialidad, lo que es un claro síntomade que así está el repunte de ese padecimiento, por encima de que Sonora permanecerá otros 15 días en coloración amarilla en el Semáforo Epidemiológico Nacional. ¡Qué tal!

Tan es así que donde se supo que en días pasados tuvieron que suspender actividades, es en las oficinas del “Pichonavit”, o Infonavit -Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores- de esta Capital, por un dizque brote de Covid-19, aun y cuando no hicieran oficial que ese fuera la causal, de ahí que se esperaba que ayer reanudaran labores, lo que todavía estaba por verse, ante la inconformidad de los usuarios.

Toda vez que quienes desde el miércoles 30 de junio acudían a esa dependencia federal se encontraban con la sorpresa que por medio de un papel que colocaran en la puerta les comunicabanque no había servicio, de ahí que dedujeran que la causa de fuerza mayor que los obligó a parar son las posibles contagiadas “en bola” de esas mortales afecciones respiratorias, como ya ocurrido en otros edificios gubernamentales. ¿Será?

De no creerse tragedia familiar…Y la que sí que está de no creerse, es la tragedia con la que Hermosillo ayer se convirtiera en la nota roja nacional, luego de que un padre asesinó a balazos a sus tres hijos menores de edad, para posteriormente suicidarse, en un hecho ocurrido en el fraccionamiento Privadas del Real, después de que la mamá se los prestara el fin de semana, ya que estaban separados. ¡Así de trágico!

En lo que es uno de esos espeluznantes sucesos que sí que están ¡de pelos!, y que son de los que dan pie para preguntar que si qué nos pasa como sociedad, por suponerse que alguien en su sano juicio no hace eso, al ser algo que antes sólo se veía en otros lugares, o en países con una marcada degradación, generalmente provocada por las drogas, o los problemas mentales, pero la realidad es que ahora aquí sucedió. ¡Órale!

Eso luego de que alrededor de mediodía la madre de las víctimas, de nombre Bianca Esmeralda, descubriera los cuerpos de Juan Esteban, Inan Karim y Carlos Daniel, de 4, 11 y 17 años de edad, al acudir a una vivienda ubicadaen la calle Gálica, luego de preocuparse porque el papá y homicida, Juan Nepomuceno Hurtado Dávila, de 38 años de edad, no se los llevara a su casa, por lo que así estuvo ese fatal desenlace. ¡Glúp!

Sin embargo y según lo narrado por la progenitora, al llegar al inmueble nadie le abrió la puerta, por lo que solicitó apoyo policíaco, llegando agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública, quienes al llevar a cabo una revisión detectaron los cuatro cadáveres en una de las habitaciones de dicho hogar todos con impactos de bala, ante lo que presumen que les quitó la vida la madrugada del lunes, cuando estaban dormidos. ¡Ouch!

Y lo que refuerza esa versión, es que en la escena de los crímenes los peritos de la Fiscalía General de Justicia estatal encontraron un arma de fuego, tipo escuadra, calibre 40 milímetros, la cual intuyen que utilizó quien era trabajador de una empresa de seguridad privada para acabar con la existencia de sus hijos, para luego matarse, por lo que de esa forma los ultimó, por problemas maritales de los cuales no tenían ninguna culpa.

A ese extremo estuvieron esos homicidios, que no solamente consternaran a los hermosillenses, sino a Sonora, México, y más allá de las fronteras, por no haber nada más sentidoque cuando los propios padres atentan contra sus vástagos, y para lo cual no deben estar muy bien de la cabeza, como en este caso, porque si eso les hizo a ellos, que eran su sangre, que no le pudo haber hecho a los demás que no son nada. ¡Pácatelas!

Durazo y sus conferencias luneras…Como para entrar en calor, el que ayer anunció que cada lunes informará sobre las reuniones que sostenga con funcionarios públicos y los avances del proceso de entrega recepción, es el Gobernador Electo, Alfonso Durazo, con lo que estará echando por tierra aquello de que los lunes ni las gallinas ponen, por lo de esas ruedas de prensa luneras, al estilo de las mañaneras. ¡Mínimo!

Y para pruebaestá el que Durazo Montaño destapara que en la pasada visita que hiciera a la Entidad el “Pejidente”, Manuel López Obrador, aprovechó para presentarle lo que sería el plan del parque solar que se traen entre manos y que proyectan construir en Puerto Peñasco, así como a la empresa que lo realizaría, en un terreno de dos mil hectáreas, y con una inversión de alrededor de dos mil millones de dólares. ¡Así el dato!

Con ese fin es que ventilara que hasta ya se integró un equipo con altos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el aval del titular, Manuel Bartlett, que se complementará conintegrantes de la Comisión Mixta de transición, que serán apoyados por especialistas de la Unison y UNAM, en aras de hacer realidad algo que siempre se ha propuesto y no se ha hecho, como es “el sacar raja” del sol de por acá.

Tan es una proyección que ya está tomando forma, como es la generación de energía mediante paneles solares, que Francisco Alfonso adelantó que la próxima tendrá una nueva reunión en Palacio Nacional, a fin de analizar más detalles de la compañía en cuestión, de la cual todavía no soltó prenda, y es que en base los planes que hay, los excedentes que hubiera pudieran exportarse a Baja California. ¡Ni más ni menos!

Por otro lado Durazo manejó que ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!, como dijera su ex jefe, el ex “Presichente” Fox, en “Hornosío” habrá una cumbre con gobernadores electos Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, para debatir el cómo fortalecer el Mar de Cortez, con lo que cobra fuerza el run run, de que pinta para convertirse en el coordinador de los mandatarios estatales del Noroeste del País. ¡De ese tamaño!

Arrecia la violencia en Guaymas…Donde de nuevo las matazones están a todo lo que dan, es por rumbos de la cada vez más insegura región de Guaymas y Empalme, y para seña está que el fin de semana hubiera nueve asesinatos violentos, entre ellos el del comandante de la Policía Municipal empálmense, José Martín Montilla Garza, quien fuera ejecutado en el puerto cuando estaba por subirse a su auto. ¡Palos!

En lo que son una serie de sangrientas ejecuciones que cerraran el domingo en la madrugada, con el homicidio del profesor de Preparatoria, Felipe Arturo Ulloa, al ser acribillado frente a unos departamentos de renta en San Carlos; no obstante y que el caso más sondo fuera el de del jefe policial, Montilla Garza, al que prácticamente “cazara” un comando armado de encapuchados al salir de su domicilio en el Centro porteño.

Y para completar ese inseguro cuadro, es que todavía de pilón ayer “San Lunes” en la mañana localizaron una manta con un narcomensaje, el cual colocaron en un edificio abandonado, situado a la entrada de los famosos Condominios Pilar, en la misma área de San “Charly”, de ahí que las especulaciones no se hicieran esperar, y no es para menos, por lo “calientes” que a todas luces están esas plazas, donde ya “matan gratis”. ¡Tómala!

Es por eso que a ese lugar arribaran como de rayo integrantes de la Guardia Nacional y otras corporaciones policiacas, para de inmediato retirar la citada narcomanta, eso para evitar que se revelara, o hiciera público lo que ahí escribieran, y que es algo parecido a lo que sucediera en la gira que acaba de hacer el “Presi”, Manuel López Obrador, en las inmediaciones de Caborca, donde también pusieron otra. ¡Vóitelas!

Pero en tanto que los asesinados han vuelto a repuntar por esas latitudes, lo que es la alcaldesa guaymense, Sara Valle Dessens, dicen que como ya va de salida, anda más preocupada por tratar de hacer cuadrar las cuentas del Ayuntamiento que preside, como lo exhibe que recién aprobaran un plan de austeridad, lo que consideraron que es una burla, ante lo que no descartan que algo trata de tapar, y no es la inseguridad.

