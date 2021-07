A la cabeza Sonora en celulares

A la cabeza Sonora en celulares…Y está quedando demostrado que Sonora es uno de los Estados de avanzada, en cuanto a las modernidades de las tecnologías más elementales, y para prueba está que es donde más personas cuentan con teléfono celular, con un 87 % de su población, según la Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de Información de los Hogares, revelada por el INEGI. ¡Órale!

Y por si eso fuera poco, por el estilo afloró que con respecto a las viviendas con Internet, lo que es la Entidad también ocupa el segundo lugar, con un 79.5 %; en tanto que la Ciudad de México está en la primera posición, con un 80.5 % de domicilios con ese servicio, de acuerdo a lo ventilado por el titular del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Julio Alfonso Santaella Castell. ¡De ese pelo!

O séase que así está ese repunte en esas áreas que tienen que ver con la comunicación telefónica y virtual, salvo en los Estados como Oaxaca y Chiapas, que son los que aparecen con las estadísticas más bajas, con un 62.6 % y 55.7 %, respectivamente, en lo que tiene que ver con las personas que poseen “cuernófonos”, o de esos aparatos hoy llamados inteligentes, por servir para todo, al casi ser unas mini computadoras. ¡Qué tal!

Aunque es un avance en esa área que es de entenderse, derivado de que ha sido provocado por la actual pandemia de Covid-19, ya que más gente ha tenido la necesidad de recurrir a esas herramientas para comunicarse, e incluso para trabajar a distancia, o desde sus casas, por el obligado confinamiento que en su momento ha habido para evitar los contagios, sobre todo cuando alcanzó su “pico” esa letal enfermedad.

Y como los números no mienten, es que para evidencia está que el año pasado en México había un total de 84 millones de individuos, con edades de entre 6 años y más, como usuarios de la red cibernética, lo que representa 3 y medio millones más de los que están “en línea”, en comparación con los que había en el 2019, lo que es equivalente al 72 % de los mexicanos, por lo que a ese grado es que ya están de conectados.

Tan es así que para quien dude de lo anterior, resulta que la región sonorense está en cuarto lugar a nivel nacional, con referencia al porcentaje de quienes usan el Internet, con un 82.9%, siendo superada únicamente por Nuevo León con 84.5 %; la Ciudad de México con 84.4 %; y Baja California con 84.3 %, por lo que así está el posicionamiento en ese ámbito, con todo y que no deja de ser “un arma de doble o triple filo”. ¡Ups!

Eso si se toma en cuenta que a la par ha aumentado la delincuencia virtual, o por las redes sociales, al abundar los fraudes, estafas y demás, por igual haberse incrementado el comercio por esa vía. ¡Ni más ni menos!

Va en serio legalizada de carros…El que ya dio más detalles sobre el dominguero anuncio que hiciera el anterior domingo en Tijuana, referente a la posibilidad de regularizar los autos ilegales, o “chocolates”, es el “Pejidente”, Manuel López Obrador, al aclarar que primero se dará a manera de prueba en esa frontera, y ya después verán si se extiende a otras Entidades fronterizas, entre las que podría estar Sonora.

En esos términos es que López Obrador confirmara esa alternativa de legalizar los también llamados carros “chuecos”, con lo que asegura que se tendrían varios beneficios, como serías el que de entrada se le bajaría a la inseguridad que causan, al calcularse el 60% de los actos delictivos se cometen en esas unidades extranjeras, y que es por lo que quieren empezar a poner orden, en cuanto a ese caos que propician. ¡Ajá!

Para el caso es que AMLO adelantara que buscarán el mejor mecanismo para llevar a cabo esa mexicanización, que sería a un bajo costo, y los recursos que se capten se etiquetarían para Baja California, la cual iniciarían en esa municipalidad tijuanense, por ser donde es más notoria esa irregularidad, al estimarse que hoy en día por sus calles circulan más de medio millón de esos vehículos sin registro. ¡Mínimo!

Aún y cuando el Estado “no hace malos quesos” al respecto, por aquí andar en la ilegalidad unos 300 mil de esos “carruajes”, siendo Hermosillo el que tienen el más alto porcentaje, no obstante y que es algo que ya se ha vuelto una doble vaquetonada, por haber modelos que por el año ya son regularizables, pero no hacen el trámite para no seguir pagando por nada, como son placas, multas y todo lo concerniente a su tenencia.

Por otro lado Andrés Manuel corroboró la gira que hará el venidero “Fin” por los municipios fronterizos, pues el viernes en la tarde evaluaráel Programa de Mejoramiento Urbano en San Luis R. C.; el sábado inaugurará un cuartel de la Guardia Nacional en Caborca; y en Sonoyta estará en un evento de “Universidades para el Bienestar”; para de ahí pasarse a Nogales, y ya el domingo cerrar en Cananea. ¡Ese es el plan!

Abundan reclamos contra bancos…Con todo y que es algo que se ve hasta muy normal, pero las que continúan abundando en Sonora, son las quejas contra los bancos, como recién los ventilara la delegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Blanca Rosas López, porque lo que es hasta mayo del presente año ya secontabilizaban más de mil 820.

Más menos así han ido en aumento esas reclamaciones, si se analiza que en el 2020 sumaron 3 mil 197 controversias por estos lares, siendo los productos más denunciados los que tienen que ver con las tarjetas de crédito, así como de débito y cuenta de cheques, ubicándose como causas principales los consumos no reconocidos, al igual que las transferencias electrónicas “fantasmas”, o que el cliente no hace. ¡Tómala!

Aun así con lo que más han batallado los de la Condusef, es con la negativa de las instituciones bancarias para aceptar la conclusión anticipada establecida en los contratos, que es cuando las personas tienen un crédito y quieren liquidarlo anticipadamente, pero lo que son las financieras les dan largas a la hora de entregarles la carta saldo para poder hacer el pago total de la misma, porque con ello dejan de ganar intere$e$ leonino$.

De tal forma que eso refleja que así se la gastan esos negociazos redondos, como lo exhibe el que ventanearan que entre esas instituciones que registraron el mayor número de reportes están BBVA Bancomer, Santander, Banamex y Banorte, las cuales en conjunto representaron el 41% del total, y curiosamente no apareciendo HSBC, a pesar de que es la que más mala fama tiene, que hasta plantones le han hecho, y no es para menos.

En esos términos está la balconeada que “les pegaran”, luego de que la mayoría reflejara un incremento en ese periodo, siendo el “píor” Santander, al pasar de 114 asuntos a 199 en el 2021, aunado a que todo quiere arreglar por teléfono, por de esa forma “batear” a la clientela. ¡De ese tamaño!

Llaman a participar en Unison…Aun y cuando no deja de ser un arma de doble filo, pero la que dé inicio le está “dando juego” a la participación universitaria y de la sociedad en general, es la recién nombrada primera rectora en la historia de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte, por la invitación que están haciendo para la consulta que harán para elaborar el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025.

A ese grado está la apertura que está mostrando Plancarte Martínez, ya que las propuestas y puntos de vista que reciban los presentarán ante los órganos colegiados correspondientes para su análisis, aprobación e integración a esa planificación, buscando que eso le permita a la Unison el seguir a la vanguardia en las ciencias, humanidades, artes e investigación para cada vez formar mejores futuros profesionistas. ¡Así el dato!

Con ese propósito es que la convocatoria desde ya podrá consultarse en el sitio www.unison.mx, mientras que el periodo para la recepción de las ideas y proposiciones será del 28 de junio, al 28 de agosto, en las oficinas de la Dirección de Planeación y Evaluación, ubicadas en la planta alta del edificio de Rectoría, o a través del correo [email protected], lo que significa que se tendrá un tiempo de dos meses para eso.

Y pa´ que algunos no “agarren monte”, sobre todo los eternos grillos de la “Uni”, es que habrá seis líneas temáticas, la primera de Cohesión y conformación de una comunidad universitaria sustentable, equitativa, inclusiva y saludable; la segunda de Formación profesional y de posgrado inclusiva, integral y humanista; y una tercera de Investigación y creación artística y de alto impacto en el desarrollo económico y social.

Para completar el cuadro está unacuarta línea está asociada a la Vinculación y extensión que integra, retribuye y complementa la formación de los universitarios; la quinta es la Difusión y extensión de la cultura, las artes y promoción del deporte en apoyo al desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad; y la sexta es la Gestión y administración como apoyo al ejercicio de las funciones académicas del Alma Mater.

