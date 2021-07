Hoy llegará AMLO con la aviada

¡Se ve muy lenta Protección Civil!

Denuncia una curva muy peligrosa

Sigue “dando luz” el Alcalde Electo

Hoy llegará AMLO con la aviada…Y quien esté día todavía llegará con la aviada a Sonora, es el “Pejidente”, Andrés Manuel López Obrador, luego de que ayer por la mañana rindiera un informe de gobierno en Palacio Nacional para festejar el tercer aniversario de su triunfo electoral del 2018, lo que aprovechó para hacer un balance del estado que guarda la Nación y del cómo les fue en la pasada elección del 6 de junio.

Es por esa razón que se suspendió la conferencia mañanera que todos los días encabeza, para dar paso a esa parafernalia presidencial, que no por nada ha sido calificada como de un show más, o un vil circo, maroma y teatro al que acudieran Secretarios de Estado, funcionarios e invitados especiales, entre ellos empresarios y líderes sociales, para escuchar otra perorata, o un repetitivo mensaje que duró más menos una hora. ¡Órale!

Y es que con todo y el repunte del Covid-19, pero en medio de la pandemia se aventó un discurso que denominaron “A mitad del camino”, por ya ser medio trecho de su sexenio el que lleva recorrido, sino que todavía se le vea ni pies ni cabeza a su gestión, pero aun así presentó un refrito de lo poco que se ha hecho en materia económica, así como de los programas sociales, recuperación de empleo, vacunación y demás. ¡Ajá!

Si se analiza que es una informada que no tiene nada de novedosa, ya que diariamente informa a su manera en sus ruedas de prensa matutinas, de ahí que lo nuevo fueran los resultados obtenidos por su partido de Morena en los recientes comicios, en los que obtuvieron mayoría en la Cámara de Diputados, y ganaron 11 de las 15 gubernaturas disputadas, pero perdieron muchas alcaldías en la Ciudad de México, su principal bastión.

De ahí que fueran mínimas las expectativas que levantara esa triunfalista rendición de cuentas que López Obrador ofreciera a las 11:00 horas en el Patio de Honor de la sede del Poder Ejecutivo federal, eso derivado de que a la par ha instrumentado una política de presentar informes trimestrales, y que es por lo que muchos dicen ¡Ya chole! Con la misma cantaleta, y sin que hasta ahora se le vea nada claro, en cuanto a resultados.

Sin embargo y después de ese acto que fuera más de lo mismo, es que ahora esté fin de semana la atención se centrará en la Entidad, por la treceava gira que realizara por la frontera sonorense, empezando hoy viernes al mediodía en San Luis R.C., para supervisar los trabajos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU); para de ahí pasarse a Sonoyta, donde inaugurará la Universidad Benito Juárez para jóvenes de escasos recursos.

En tanto que mañana sábado en Puerto Peñasco a las 10:00 horas presidirá el evento de “Programas Integrales de Bienestar”, entre los que están el de Adultos Mayores, Becas Benito Juárez, sólo por mencionar algunos; para luego trasladarse a Pitiquito y poner en operación un cuartel de la Guardia Nacional; para después cerrar en Nogales con el PMU promovido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Esa es la agenda tentativa de AMLO, aunque la duda que estaba en el aire, es sí su periplo lo terminaría el mismo sabadito con un recorrido final por Cananea, o se quedaría hasta el domingo para concluirlo en esa Ciudad del Mineral, y después retacharse a guachilandia, que es lo más probable que suceda, por ya ser una costumbre que en esas visitas sus declaraciones domingueras sean la nota de los lunes. ¿Será?

Se ve muy lenta Protección Civil…Al que sí que con sobrada razón le queda la popular expresión de que ¡parece choquito!, es al titular de “Desprotección” Civil Estatal, Ricardo Vázquez Aguayo, y es que a pesar de que desde días atrás se anunció que el IMSS ayer “juebebes” abriría sus 71 guarderías, que estuvieron carradas por más de un año debido al coronavirus, resulta que apenas dio señales de vida. ¡Zaz!

Porque hasta en la víspera de esas reaperturas salió con que tiene sus reservas al respecto, de ahí que ventilara que sostendrían una reunión con el comité intersectorial para aclarar cuestiones de seguridad, cuando se supone que es algo que debió haber hecho antes, a partir de que ya se veía venir el que nuevamente pusieran a funcionar esas estancias infantiles, por lo que a ese grado es que “le circula muy lento la sangre”.

Toda vez que previamente lo que es el Consejo Estatal de Salud en su última sesión, prácticamente les dieron “luz verde” a los administradores de esos albergues, para que en base a sus condiciones determinaran si optaban por abrirlas, incluidas las del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), eso a raíz de las protestas que se habían intensificado, por parte de los padres de familia que no tenían donde dejar a sus hijos. ¡Tómala!

Con lo que está visto que ni así “le cayó el veinte” a tiempo a Vázquez Aguayo, como para haber actuado en consecuencia y previsto el que esos changarros se abocaran a actualizar sus programas internos de protección civil, antes de que se concretara ese reinicio que anunciaran, y que ameritaba que se hubiera adelantado a los hechos, en aras de verificar que estén “al cien” para que no corran riesgos. ¡De ese pelo!

No en balde es que Ricardo no se va salvar de que mínimo le digan que ¡más lento e inepto no se puede ser!, por cómo ni viendo atina, ante lo desatinado que está siendo su operar, a pesar de que aún existen algunos decretos vigentes por lo de la emergencia sanitaria, y también en lo relacionado con la Ley 5 de Junio, pero en este caso más que nada para evitar contagios, y el velar por la integridad de los niños y niñas. ¡Palos!

Denuncia una curva de la muerte…Ahora sí que A Quien Corresponda, como dice el famoso programa de denuncia de la TV, es que los vecinos de la colonia Las Lomas, localizada en el sector Sur, están reportando una peligrosa curva a la que ya llaman “de la muerte”, por a la fecha ya haber ha muerto trágicamente un par personas en ese tramo del bulevar Paseo Las Lomas y calle Churchill. ¡Vóitelas!

Al ser una vialidad que dan cuente que ha sido escenario de infinidad de accidentes, dos de ellos fatales, uno de los cuales tuvo lugar el pasado martes en la tarde, cuando un hombre como de 50 años de edad, que caminaba haciendo ejercicio, resultó arrollado por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad, el cual era conducido por un joven de 18 años de edad, quien perdió el control y se subió a la banqueta. ¡Glúp!

Motivo por el cual es que ante esa nueva tragedia, como otra registrada en el 2018, cuando un motociclista derrapó en esa vuelta pronunciada y se impactó contra las paredes de las casas, muriendo en el lugar, de ahí que por eso en ese punto colocaron una cruz en su memoria, es que les exigen a las autoridades que cuando menos instalen señalamientos que adviertan a los automovilistas para que no vayan “tan recio”. ¡Mínimo!

Más menos así está el ¡S.O.S!, o exhorto que les están haciendo a las instancias municipales que tienen que ver con ese tipo de problemáticas viales, como sería el Jefe del Departamento de Tránsito Municipal, José Ángel Román Rodríguez; al igual que el coordinador de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), José Eufemio Carrillo Atondo, en aras de que ya no ocurran esos fatídicos percances. ¿Qué no?

Así hacen saber que está la peligrosidad de esa rúa, y es que los conductores casi tienen una nula visibilidad al momento de tomar la vuelta, y que es lo que causa que muchos se descontrolen al ir conduciendo, sobre todo los que no viven en esa zona y no la conocen, de ahí la necesidad de que como prevención pudieran poner unos topes, o reductores de velocidad, o algo que se le parezca. ¡Cuando menos!

Sigue “dando luz” Alcalde Electo…Vaya que el que ha seguido “dando luz” con sus propuestas, buscando el beneficio de los hermosillenses, es el Alcalde Electo de “Hornosío”, el aliancista de Antonio “Toño” Astiazarán, y para muestra está el que ahora se reuniera con el Gerente División Noroeste de la CFE, Hugo Alberto Niebla, para presentarle un programa con el que la gente adquiera paneles solares. ¡Qué tal!

Ya que de acuerdo al plan que Astiazarán Gutiérrez le expusiera a Niebla Mendoza, que es el principal operador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la región, de lo que se trata es de fomentar un ahorro en la economía familiar, al permitir la posibilidad de que en los hogares cuenten con esos aparatos, para que con la radiación solar generen “corriente”, y así les baje del costo de la energía que consumen.

En lo que es una gestión con la que “El Toño” Astiazarán está retomando su promesa de campaña, como es la de convertir a esta Ciudad del Sol en una Ciudad Solar, como es promoviendo el que las mayorías tengan acceso a ese tipo de tecnología, de entrada creando estímulos fiscales municipales para que los ciudadanos puedan adquirir de esos sistemas que tendrían un impacto en sus recibos, ya que pagarían menos. ¿Cómo ven?

Aunque es una promoción que para Antonio no es nada nueva, por tener años impulsando su cruzada denominada Energía Sonora, al punto de que en el pasado reciente instalara en el área de Puerto Peñasco unos abanicos eólicos gigantes, para producir energías de las llamadas limpias, y con cuya producción ha ayudado a miles de usuarios a que “no estén ahorcado$ con el alto costo de la electricidad. ¡Esa es la idea!

De tal forma que es algo que ya ha probado que ha funcionado y que quiere aplicar en esta Capital, bajo la visión de que hay que encontrarles soluciones nuevas a los viejos problemas, en este caso “sacando raja” positiva del solazo que aquí se tiene, y es que para empezar y acabar pronto, ni siquiera se tiene una cultura al respecto, por todo mundo creer que es una opción muy cara, e inalcanzable, sin tan solo informarse.

