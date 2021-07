Se retira Biles también del All Around

La decisión llega un día después de que se retirara de la Final del All Around por equipo luego de una rotación porque sentía que no estaba mentalmente preparada

Simone Biles no defenderá su título olímpico.

La superestrella de la gimnasia estadounidense se retiró del All Around individual de este jueves para concentrarse en su bienestar mental.

La Federación de gimnasia de Estados Unidos dijo en un comunicado el miércoles que la joven de 24 años está optando por no competir.

La decisión llega un día después de que Biles se retirara de la Final del All Around por equipo luego de una rotación porque sentía que no estaba mentalmente preparada.

Jade Carey, quien terminó novena en la clasificación, ocupará el lugar de Biles en la clasificación general. Carey inicialmente no calificó porque era la estadounidense en tercer lugar detrás de Biles y Sunisa Lee. Las reglas de la Federación Internacional de Gimnasia limitan a los países a dos atletas por evento en la Final, en la que competirá la mexicana Alexa Moreno.

La Federación dijo que Biles será evaluada antes de decidir si participará en los eventos individuales de la próxima semana.