Se queda Colombia con el tercer lugar

Luis Fernando Díaz condujo a Colombia al tercer lugar de la Copa América, al despacharse con un doblete en el 3-2 sobre Perú.

El Porto es el otro gran ganador de este torneo de la Conmebol. Su futbolista está valuado en 18 millones de euros, según cifras de Transfermarkt, pero el precio podría irse a las nubes tras el gran desempeño del mediocampista, quien ya suena para equipos como Inter, Milán y Tottenham, más los que se sumen.

En el partido contra Brasil, Díaz marcó un golazo de tijera. Hoy, en el duelo por el tercer puesto en Brasilia, estuvo cerca de repetir dicha joya, pero sus otros goles tuvieron también una gran dosis de calidad, en particular el que marcó al 93′, en el último minuto de la compensación, un zapatazo cerca del ángulo superior izquierdo.

«Al final con la jugada del crack que hoy tenemos, Lucho, creo que merecido, agradecido con Dios.

«A Lucho lo conocíamos desde hace rato cuando estaba en el Barranquilla, hacíamos entrenamiento con el profe Pekerman, sabíamos del gran talento, ese paso por Europa y el Porto lo ha hecho crecer. Creo que no se debe conformar y seguir creciendo con la misma mentalidad y actitud, está para grandes cosas», expresó el capitán colombiano Juan Guillermo Cuadrado, a los organizadores del torneo.

El portero Camilo Vargas, del Atlas, se apuntó una asistencia a Díaz, en el segundo gol colombiano.

Corría el minuto 66′ cuando el guardameta descolgó el balón a centímetros de la línea de gol. Recorrió con velocidad su área y mandó un trazo largo que techó a Sergio Peña y a Marco López, para dejar en el mano a mano al de por sí letal Luis Fernando Díaz.

Fue el gol de la voltereta, en un segundo tiempo dominado por los colombianos. Al 50′ ya Guillermo Cuadrado había empatado en la ejecución de un tiro libre, en gran medida gracias a que Callens y Gianluca Lapadula se abrieron en la barrera.

Minutos después, por poco y Díaz hace su segundo gol de tijera en el torneo, pero el portero Pedro Gallese estuvo atento para desviar. Por el lado peruano, Lapadula reventó el balón en el travesaño.

Perú había tenido las mejores oportunidades en el primer tiempo. Lapadula había fallado un mano a mano, en un zurdazo cruzado y luego de un pase filtrado de Christian Cueva. Al 39′, Sergio Peña recibió en la media luna, superó a dos defensas y al portero, pero falló su disparo, ya sin ángulo, en una mala elección porque Lapadula no tenía marca.

El gol peruano cayó al 45′: Peña hizo un sombrerito en zona defensiva sobre Gustavo Cuéllar, trazó largo y en diagonal a Cueva, quien tocó preciso al arribo del cruzazulino Yoshimar Yotún, autor de la anotación con un zurdazo lleno de clase.

Perú no se rindió tras la remontada colombiana.

Al 82′, Lapadula, quien jugó con un protector facial, empató en remate de cabeza en tiro de esquina. El otro delantero Santiago Ormeño ya tenía cuatro minutos en la cancha en ese momento. La mesa estaba puesta para los penales e incluso Colombia hizo un cambio en el último minuto de la compensación (el ingreso de Luis Muriel), sin contar con que Díaz definiría el juego para evitar el drama desde los once pasos.