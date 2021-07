Se manifiestan maestros del Conalep

Los docentes y administrativos señalaron que el adeudo asciende a seis millones de pesos

Maestros y personal administrativo del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Conalep), se manifestaron este jueves frente a Palacio de Gobierno para exigir el pago de dos quincenas atrasadas, que asciende a una bolsa de seis millones de pesos.

Ramona RiskFontes, secretaria general del Sindicato, señaló que son mil trabajadores los afectados en el Estado, 500 de ellos docentes, a quienes no les han efectuado el depósito de su salario como lo establece el calendario de pago bajo el argumento que el Gobierno del Estado no les ha proporcionado el recurso para pagarles.

«Ya agotamos todas las instancias, las gestiones, por escrito, por plantón, estamos muy desesperados porque ninguno de los maestros tenemos ya la capacidad de tener sus ahorros porque nuestros salarios son muy bajos”, dijo.

Explicó que está estipulado que al tener al momento de tener un receso académico o vacaciones se debe pagar a los trabajadores todo lo que se les adeuda hasta ese momento (…) en este caso, las dos quincenas de julio que no se han cubierto.

Los manifestantes se plantaron en la plaza Zaragoza, frente a las puertas del Palacio de Gobierno, pero no fueron atendidos por ninguna autoridad durante el tiempo que permanecieron en ese lugar.

Son 14 planteles Conalep en Sonora y una extensión en Cananea, de los cuales tres hay en Hermosillo, donde son 200 personas entre personal administrativo y docente a quienes se les ha incumplido en el pago de su prestaciones, y que equivale a un mes de salario.

Añadió que continuarán las acciones, ya sea cerrando calles o realizando plantones hasta que se les hagan efectivo el pago de las dos quincenas atrasadas.

Por último, pidió la comprensión de la ciudadanía en este tema y los inconvenientes que les puedan ocasionar por las acciones que emprenderán para hacer valer sus derechos.