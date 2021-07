Se lleva «Pan y Circo» dos premios Emmy del cineasta y actor Diego Luna

Por segundo año consecutivo, una estrella mexicana brilla en los premios Daytime Emmy. En 2020, fue Eugenio Derbez quien triunfó con su programa LOL: Last One Laughing

Por segundo año consecutivo, una estrella mexicana brilla en los premios Daytime Emmy. En 2020, fue Eugenio Derbez quien triunfó con su programa LOL: Last One Laughing, y ahora, es el turno de Diego Luna.

El cineasta y actor compartió en sus redes sociales este lunes que su show «Pan y Circo», que produce y conduce para Amazon Prime Video, obtuvo dos premios en los Daytime Emmy Awards, que reconocen la excelencia en la programación televisiva diurna estadounidense.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión entregó durante todo este fin de semana varias de sus preseas en una ceremonia virtual, destacando categorías infantiles, animadas y de estilo de vida.

«Pan y Circo» triunfó como el Mejor Programa de Entretenimiento en Español y Talento Destacado Diurno en un Programa en Español. Este último galardón lo ganó Luna directamente.

«¡Pan y Circo se lleva 2 @DaytimeEmmys! Alegría total. Felicidades a todo el equipo, agradezco cada paso que damos juntos. Sigamos colaborando, confrontado y escuchando.

«¡Vamos por la que sigue!», escribió el histrión en su cuenta de Instagram, haciendo referencia a la segunda temporada del show, el cual se espera que estrene en los próximos meses.

La ceremonia infantil y de animación del sábado fue presentada por la actriz Raven-Symoné, mientras que la de ficción y estilo de vida fue presentada por Loni Love este domingo.

Entre otros ganadores del domingo por la noche se encuentran la serie de Netflix Dash & Lily, que ganó en la categoría de Equipo de Redacción Sobresaliente y una victoria de Actriz de Reparto para Jodi Long por su interpretación de la Sra. Basil E.

Zac Efron ganó como Presentador de Programas Diurnos Sobresaliente por su serie de Netflix Down to Earth with Zac Efron.

Hubo un empate en la categoría de Equipo Destacado de Guionistas para un Especial Diurno de No Ficción: los ganadores fueron los premios Film Independent Spirit Awards 2020 y Jeopardy!: The Greatest of All Time.

A lo largo de ambas transmisiones virtuales, Symoné y Love, así como los presentadores invitados, hicieron preguntas a los ganadores luego de su discurso de aceptación.