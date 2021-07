Se entrega Marilyn Manson a la Policía por cargos de agresión

El cantante fue liberado posteriormente tras pagar una fianza, de acuerdo con People

El cantante Marilyn Manson se entregó voluntariamente a la Policía el pasado jueves por cargos de agresión originados de un concierto que dio en New Hampshire en 2019, aunque fue liberado posteriormente tras pagar una fianza, de acuerdo con People.

Manson, cuyo nombre real de Brian Warner, acudió a la división de Hollywood del Departamento de Policía de Los Ángeles tras lograr un acuerdo conjunto entre el Departamento de Policía de Gilford, New Hampshire, y su abogado, Howard King, por dos cargos de delito menor de clase A por agresión simple.

El intérprete de «Killing Strangers» obtuvo una fianza por reconocimiento personal tras su detención; Anthony Burpee, jefe de la Policía, emitió un comunicado en el que explicó que el departamento estaba satisfecho con la decisión del famoso de abordar su orden de arresto que estaba pendiente desde el 2019.

Burpee indicó que el pasado junio se había llegado a un acuerdo con la Policía de Los Ángeles y King para que Manson se entregara antes de comparecer ante un tribunal de distrito en New Hampshire el próximo agosto.

Los cargos involucran un delito menor de agresión simple de un incidente ocurrido en 2019 con una camarógrafa en el Bank of New Hampshire Pavilion en la gira de la celebridad Hell Never Dies que realizó junto a Rob Zombie, por lo que no tienen ninguna relación con las acusaciones de abuso sexual que hay en su contra.

Tres participantes del concierto dijeron al medio que vieron a Manson escupir y expulsar mucosas nasales a una camarógrafa en esa ocasión.