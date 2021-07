Se corona Italia en la Eurocopa

Tras terminar el juego empatado, finalmente el encuentro se definió por tres goles a dos

Una Euro tan espectacular como la que dejó la edición de 2020 no podía terminar de otra forma.

Italia e Inglaterra no desentonaron y llevaron a lo máximo la Final, que se llevó la Nazionale tras vencer en penales 3-2 a los Tres Leones, luego de un 1-1 en 120 minutos.

Los azzurri le volvieron a llenar de fantasmas el entorno a los ingleses, que sufren en los penales desde aquel fallo de GarethSouthgate en la edición de 1996; ahora los orillaron a fallar los últimos tres cobros, dos de ellos detenidos por GianluigiDonnarumma, para levantar su primer título europeo desde 1968 y en la casa de los «creadores».

En menos de dos minutos, Wembley ya había explotado por cortesía de Luke Shaw, que al 1′ con 57″ marcó el gol más rápido en una Final de la Euro y de la propia «Casa del Futbol».

El zaguero del Manchester United cerró la pinza a una descolgada que se gestó tras un tiro de esquina a favor de Italia, y que terminó en la red con un balazo al primer poste de Donnarumma.

Los Tres Leones apelaron al catenaccio para buscar la corona y terminaron con buenos números en la primera mitad, pues limitó a la Nazionale a un solo tiro desviado de Federico Chiesa al, 34′, pero ninguno a puerta.

En el complemento, la Azzurra se colgó del más pequeño de la escuadra Lorenzo Insigne, que con individualidades buscó la igualada con un remate al 50′ de tiro libre y con un intento más desde fuera del área, seis minutos después.

Chiesa, otro de los insistentes, estuvo cerca de hacer una calca del gol contra España, solo que el remate le salió raso y poco esquinado, que JordanPickford logró desviar.

Sin embargo, al 66′, tras dos cabezazos en el área, Leonardo Bonucci llegó a empujar una pelota que Pickford había sacado de forma espectacular en la línea para empatar el partido. Italia manejó la pelota en los próximos 10 minutos pero para la recta final del encuentro, los Tres Leones adelantaron líneas, desarmaron a su rival y lucieron peligrosos cada que iban al frente.

Sterling entró con espacio al área grande, no resolvió a tiempo, pero en el tiro de esquina, Kalvin Phillips se acomodó el rebote con el tiempo y disparó de volea apenas por un costado de la puerta.

La respuesta italiana llegó al 103′ con un fuerte servicio al primer poste, pero Federico Bernardeschi no logró conectar de parte interna.

En el segundo tiempo extra, las acciones vinieron a menos, salvo un par de pelotas paradas a favor de los azzurri, pero el marcador no se movió por lo que todo

Hasta en el volado estuvieron igualados. Harry Kane ganó el primero, para elegir tirar en la puerta de la cabecera de los aficionados locales, mientras que Chiellini pidió patear primero.

Ambos anotaron el primero, pero Andrea Belotti erró el segundo para los italianos, que se quedaron con la desventaja hasta que Marcus Rashford, en el tercero, lo estrelló en el palo. Jadon Sancho, un tiro después, no engañó al arquero. Ambos entraron sólo a tirar penales.

En el que pudo ser el definitivo, Jorginho quiso cobrarlo de la misma forma en que lo había hecho contra España, pero fue adivinado y detenido por Pickford; sin embargo, BukayoSaka tampoco pudo con el guardameta italiano, que le dio el título a la Nazionale.