Se baja Jessica Salazar de Tokio 2020

Luego de que la Federación Mexicana de Ciclismo (Femeci) malinterpretara los criterios de elegibilidad, yerro que dejó fuera a las atletas Victoria Velasco y Yareli Acevedo de los Juegos Olímpicos de Tokio, la suplente Jessica Salazar, número uno en el ranking mundial de ciclismo, rechazó la posibilidad de competir en la justa veraniega, argumentando que la prueba de ómnium para la que le fue seleccionada no es su especialidad.

«Hace un mes me enteré por el Comité Olímpico Mexicano que no sería titular en ciclismo de velocidad en los Juegos Olímpicos de Tokio por una decisión fundamentada por criterios poco claros de Selección por parte de la Federación Mexicana de Ciclismo.

«El día de ayer me enteré por redes sociales del Comité Olímpico Mexicano, que he sido inscrita para representar al País en la prueba del ómnium. No se me ha notificado formalmente por medio de ninguna instancia ni he sido convocada por lo que el día de hoy quiero comunicar que rechazo formalmente la denominación para participar en los Juegos Olímpicos, ya que va en contra de mi ética y mis valores como deportista y como persona», expuso en un video Jessy Salazar, Premio Nacional de Deporte.

El titular del Comité Olímpico Mexicano Carlos Padilla expuso que la Femeci, encabezada por Edgardo Hernández, no cumplió con las fechas para la elegibilidad y tuvo errores de interpretación de las plazas otorgadas, lo que le negó la posibilidad a Velasco y Acevedo de competir en Tokio, a pesar de ya contar hasta con uniforme para la justa.

Ante ese panorama, México se quedó sin representación en la prueba contrarreloj femenil, mientras que para el ómnium se eligió a Salazar, quien se negó a formar parte de la delegación tricolor argumentando que su compañera Yareli Salazar merece ese sitio que quedó vacante.

«En caso de participar sería lo equivalente a hacer correr a Usain Bolt un maratón y que mi propósito, en dado caso, no es ir de turismo y hacer uso de un recurso indebidamente, sino ir a poner el nombre de México en alto, en busca de hacer sonar nuestro Himno Nacional», abundó la arrancadora.

Salazar, quien posee el récord del mundo en la prueba de 500 metros contrarreloj, aseguró que actualmente se encuentra apelando ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) la decisión de la Federación de Ciclismo, que la excluyó de la lista para Tokio 2020.

«Se encuentra vigente en busca de poder reconocer que me correspondía ser parte de la plaza de velocidad en las pruebas correspondientes, proceso que se encuentra en curso y razón por la que no puedo dar más detalles al respecto», abundó en un video.