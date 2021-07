Se apunta Cruz Azul valioso triunfo de visita

La Máquina logró sus tres primeros puntos y se puso a la par de Puebla, Tigres, Atlas y América, mientras que las Bravas se quedaron sin unidades

Cruz Azul sacó un valioso triunfo de visitante tras vencer de manera agónica a Juárez por 1-0, en un partido con pocas acciones de gol, y en el que un destello personal salvó al conjunto celeste, en el arranque del torneo Apertura 2021 de la Liga MX Femenil.

El conjunto capitalino tuvo mayor posesión de balón, pero esto no fue suficiente para que el equipo pudiera tomar las riendas del encuentro y generara acciones importantes a la ofensiva, de hecho en el segundo tiempo cayeron en desesperación y esto desató el juego ríspido.

Al cuadro dirigido por Carlos Pérez, le costaba trabajo hilvanar más de tres pases y aunque insistieron con el juego por las bandas, tuvo que llegar Brenda León al 81′, para sacar un trallazo desde fuera del área con el que venció a la portera Diana García, que nada pudo hacer.

La Máquina Celeste todavía no pudo contar con la delantera costarricense, Michelle Montero, quien espera sus permisos migratorios para poder entrar en acción.

Juárez esperaba iniciar con otra historia, ya que el torneo pasado fue de los peores equipos de la Liga, pues apenas pudo lograr 3 victorias en 17 jornadas, pero por lo mostrado esta noche, no se ve mejoría y la estratega, Cristina González va a tener que trabajar horas extra para poner a funcionar a sus refuerzos, que todavía no termina de acoplarse como fue el caso de Marypaz Barbosa y Alejandra «China» Curiel, que esta vez no pudo mostrarse a la ofensiva, pues le faltaron balones a modo.

