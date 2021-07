Roban joyas de actriz en un hotel de Cannes

El valor de las alhajas no es de decenas de miles de euros, como informó al principio la prensa y no representa «una gran suma»

Varias joyas fueron robadas de la habitación de la actriz Jodie Turner-Smith en un hotel de Cannes, informó la policía este lunes.

«Se está llevando a cabo la investigación», precisó una fuente policial, confirmando una información del diario Nice-Matin y la revista especializada The Hollywood Reporter.

Por el momento, no estaba claro si las joyas eran de la actriz británica residente en Estados Unidos o si una firma se las había prestado, una práctica habitual en el Festival de Cannes.

El hurto fue cometido «el viernes en su habitación de hotel; la actriz y su entorno acudieron a la policía en el día», precisó la policía.

Según esta fuente, el valor de las joyas no es de decenas de miles de euros, como informó al principio la prensa y no representa «una gran suma», en relación a otros robos que se han producido en la Costa Azul, un reputado destino turístico del sur de Francia.

«No se puede excluir ninguna pista», añadió la fuente.

Jodie Turner-Smith, descubierta en la serie estadounidense con tintes fantásticos True Blood, es conocida por su papel en la película Queen & Slim (2019).