Revelan verdad tras «amorío» de Cantinflas

El autor Arturo Mora busca limpiar la imagen del «Mimo de México», Mario Moreno Reyes

Lejos de buscar enfrentamientos con Tita Marbez, heredera universal de los derechos de «Cantinflas«, Arturo Mora busca limpiar la imagen del «Mimo de México» a través de su libro Ahí Está el Detalle.

A 28 años del deceso de Mario Moreno Reyes, nombre real del actor, su último representante legal y amigo reveló la verdad detrás del problema entre el comediante y Joyce Jett, una estadounidense que le quitó gran parte de su fortuna.

«Al principio del libro doy una semblanza de «Cantinflas», de su carácter, su profesionalismo, su bondad; luego cuento la historia que sucedió. Fue muy interesante porque fue un viacrucis legal de poco más de dos años que tuvimos que estar peleando en Houston y Los Ángeles.

«Pensé mucho tiempo antes de publicarlo y traté de no violar derechos de terceros en relación a la figura de «Cantinflas». No me estoy metiendo en el asunto procesal o revelando cuestiones del procedimiento, sino que estoy hablando de lo que pasó, lo que hablaba con Don Mario.

«Es un tema interesante que va a entretener a la gente que lea», afirmó Mora en entrevista.

Tras la muerte de su esposa Valentina Ivanova, con quien adoptó a su hijo Mario Arturo Moreno Ivanova, «Cantinflas» no volvió a casarse; sin embargo, sí tuvo algunos romances.

Aunque no fue el caso de la texana Jett, quien, según la publicación, tramitó su matrimonio con él y, a la vez, su divorcio, en donde exigió 26 millones de dólares, algunas propiedades y obras de arte.

Mora detalla que Jett trabajaba para «Don Mario» subcontratando servicios de limpieza en un penthouse de Houston, donde el comediante se quedaba cuando acudía a consultas médicas tras sufrir un infarto.

Jett alegó ante la corte americana ser esposa por comportamiento, algo que en México no existe.

Una de las pruebas que sirvió como defensa fue un pagaré firmado por Jett con su apellido de soltera, donde pidió a Moreno 65 mil dólares para adquirir un departamento, deuda que jamás liquidó.

Dicho enfrentamiento se llevó a cabo a inicios de la década de los 90 y se prolongó durante dos años, poco antes del deceso del actor.

«Decidimos no irnos a pelear allá (Estados Unidos) porque no teníamos ninguna ventaja; se hizo un juicio paralelo en México y una denuncia penal porque ellos estaban incurriendo en un delito que se llama amenazas cumplidas», aseguró el abogado.

El libro ya está a la venta.