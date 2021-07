Resulta un éxito de ventas tequila 818 de Kendall Jenner

De acuerdo con el portal Page Six, la bebida se vendió en todo Estados Unidos y atrajo pedidos de alrededor de 80 países

El tequila 818 de Kendall Jenner se ha convertido en un gran éxito, pues de acuerdo con el portal Page Six este se vendió en todo Estados Unidos y atrajo pedidos de alrededor de 80 países.

La supermodelo de 25 años lanzó su tequila en mayo con una fiesta llena de estrellas en Los Ángeles, a la que asistieron sus hermanas Kim y Khloé Kardashian y Kylie Jenner, así como sus amigas Hailey Baldwin, Kate Hudson y Katy Perry.

Después promovió su marca con una fiesta en el nuevo hotel y casino Resorts World en Las Vegas a principios de julio, así como en el nuevo club Delilah, en el Wynn Las Vegas,

«Kendall se convirtió en un magnate del tequila de la noche a la mañana», dijo una fuente a Page Six.

El informante dijo que 818 «apenas podían satisfacer la demanda de los consumidores», ya que «muchas tiendas informaron escasez dentro de sus primeras 24 horas en los estantes».

La marca también se agotó en línea en menos de cuatro horas después del lanzamiento, agregó.

Las ventas se han visto favorecidas porque Jenner recibió mucho apoyo en las redes sociales de sus hermanas, incluida Kim, que es famosa por no beber alcohol, y sus amigas famosas.

De acuerdo con el portal, la marca ha recibido pedidos de países como India, Turquía, Rusia, Pakistán, Ucrania, Kenia, Japón y Corea, además de la mayor parte de Europa y América Latina.

818 Tequila lleva el nombre del código de área de la ciudad natal de Jenner y presenta tres variedades: Blanco, Añejo y Reposado. Incluso ya ganó una serie de concursos de degustación, incluido el del World Tequila Awards.

Este tequila artesanal se produce utilizando métodos tradicionales en Jalisco, México, en una destilería operada y de propiedad familiar, producido 100 por ciento de agaves Weber Blue.