Repuntan casos de Covid-19 en cinco estados

Cinco entidades informaron que retrocedieron en el color del semáforo epidemiológico Covid-19 por el incremento de contagios, y otras tres estiman que también lo harán.

Ante la demora en la publicación del semáforo por parte de la Secretaría de Salud (Ssa), las entidades por sus propios medios han comunicado estas determinaciones.

Así, Sinaloa notificó que retrocedió el color naranja al rojo; y otras cuatro de verde a amarillo: el Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, comunicó sobre este retroceso; Eduardo Bustos, subdirector estatal de Epidemiología de Hidalgo, también lo informó; el Gobierno de Michoacán y San Luis Potosí hicieron lo mismo.

Cabe recordar que el jueves pasado, autoridades de Salud federal sostuvieron la Tercera Reunión Extraordinaria del Consejo Nacional de Salud con representantes de Gobiernos estatales. En ésta se les habló de cambios en la metodología para estimar el riesgo epidémico local que se comunica mediante el semáforo de riesgo epidémico.

En tanto, autoridades de otras tres entidades han externado la posibilidad de volver a un color que marca mayor riesgo de contagio por el alza de casos por Covid-19.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó a periodistas al culminar un evento en Ometepec, adonde acompañó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que el estado puede retroceder de verde a amarillo.

Sin embargo, pidió esperar a domingo y lunes cuando, dijo, se comunicará la determinación y cambios.

Oaxaca

Asimismo, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, refirió en un video en redes sociales que en las últimas semanas se ha presentado un incremento de contagios, por lo que solicitó al Consejo de Salubridad Federal que la entidad pase de verde a amarillo.

«He tomado la decisión de pedir al Consejo de Salubridad Federal que el Estado de Oaxaca regrese a semáforo amarillo. Esto, ante el incremento de contagios de Covid-19 en diversas regiones de Oaxaca, como es el caso del Istmo y de la Costa. Esto, con el único objetivo de salvaguardar la vida de las oaxaqueñas y los oaxaqueños, de proteger a nuestras familias», expuso.

En una conferencia de prensa realizada a inicios de semana en Zacatecas, el Secretario de Salud del Estado, Gilberto Breña Cantú, indicó que en la última semana se incrementó hasta en un 150 por ciento el número de casos positivos, por lo que existía el riesgo de regresar al color amarillo.

El mandatario de Puebla, Miguel Barbosa, manifestó inconformidad con los métodos del semáforo en una conferencia de prensa realizada ayer.

Él refirió que hace dos semanas, cuando la Federación colocó en la entidad en color verde, él lo aceptó con reservas al señalar que no concordaba con la realidad.

«Yo nunca acepté que estuviéramos en verde. Cuando me preguntaron que cómo tomaba el verde para Puebla, dije que lo tomaba con regocijo, pero con reservas, y seguimos en verde, y ahí fue donde dije: yo no lo creo. Cuando nos pusieron en amarillo dije, estamos en naranja, y cuando dijeron que estábamos en naranja, dije que estábamos en rojo», expuso.

Otras entidades

Fuentes estatales informaron que el pasado jueves, el Gobierno federal presentó un semáforo a las entidades en el que se colocaba a una entidad en rojo, 15 en naranja, nueve en amarillo y siete en verde, sin embargo, algunos no comprendieron los nuevos lineamientos, otros no estuvieron de acuerdo, y unos más pidieron tiempo para analizarlo, lo que suponen, demore la publicación de un semáforo por parte de la Ssa.

Entre otras entidades que han anunciado determinaciones, para el semáforo que regirá la siguiente semana, están Durango, Baja California y Morelos, que se mantendrán en semáforo verde; Yucatán en naranja; y la Ciudad de México y Colima en amarillo.

La última entidad indicó en Twitter que continuará el proceso de revisión del nuevo lineamiento.

«Es amarillo, el semáforo de riesgo epidemiológico para el Estado de Colima, con vigencia del 16 al 31 de julio. Sigue en proceso de revisión el nuevo lineamiento de riesgo epidémico #Covid19», publicó.

Mientras, sin cambio en el semáforo o notificación concreta de parte de autoridades locales, se mantienen en verde Baja California, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas.

Quintana Roo, Tabasco, y Tamaulipas aún el naranja, en tanto que Campeche, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Veracruz estarán en amarillo.