Reportan robo en plataforma «Sandunga» en el Golfo de México

Los hampones se llevaron equipos de comunicación y de buceo, denunciaron integrantes de la Marina Mercante

Hombres armados abordaron, en el Golfo de México, la plataforma autoelevable «Sandunga» y robaron equipos de comunicación y de buceo, denunciaron integrantes de la Marina Mercante.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes cuando los «piratas», apoyados de una lancha con motores fuera de borda, con matrícula de Frontera, Tabasco, abordaron una plataforma en Campeche.

«Robaron varios equipos Eras, de comunicación y de buceo, cuyo valor aún no está cuantificado», alertó en redes sociales el Capitán Faustino Suárez, presidente de Consultoría de Profesionales de la Marina Mercante y Puertos.

«A pesar de haber pedido el apoyo de la Armada de México ésta llegó alrededor de la 01:40 horas (cuatro horas después), sólo para realizar maniobras de patrullaje en las cercanías de la plataforma la cual se encuentra en las cercanías de ECO 1, área designada por Control Marino como zona Segura», indicó.

Aunque no se reportaron personas lesionadas en el robo, Suárez urgió a la Autoridad Marítima (la Secretaría de Marina) a que se enfoque a realizar patrullajes permanentes y que se mantengan en el área para que su tiempo de respuesta no sea de más de 4 horas.

«Y que sea utilizado el gran presupuesto de tienen para combatir la Piratería o Asalto a Mano Armada o como se les venga en gana llamar», añadió.

El inconforme ha reprochado que la Marina asuma las facultades en la regulación, promoción y organización comercial de los puertos.

«La imposición de una autoridad militar en actividades y gestiones comerciales administrativas de carácter civil y comercial internacional es inconstitucional, una aberración jurídica», expuso.

«Es como si las Fuerzas Armadas controlaran a Caminos y Puentes Federales, verificaran los vehículos, dieran las licencias para conducir e inspeccionaran los vehículos, o como si controlaran la aviación comercial, verificaran los aviones y dieran las licencias a los pilotos».