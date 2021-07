Repite EU goleada al Tri Femenil

Apenas arranco el encuentro, Stephany Mayor abrió fuego con un zurdazo, pero después de esto comenzó la apaleada

La Selección Femenil comandada por Mónica Vergara, recibió otra tunda de parte del equipo de los Estados Unidos que se despidió de su afición goleando 4-0, alistando su maquinaria para hacer frente a los Juegos Olímpicos.

La estratega nacional hizo varios cambios respecto al duelo del jueves pasado, donde también fueron vapuleadas por las norteamericanas, que en este encuentro les repitieron la dosis.

Los ingresos de Itzel González, Cristina Ferral y Alison González tampoco sirvieron para que el cuadro Tricolor mostrara mejoría ante un cuadro que se vio superior en todas sus líneas.

Lindsey Horan puso el 1-0 al minuto 5, aprovechando la complacencia de la zaga mexicana.

El Tri no tuvo tiempo para asimilar el gol tempranero cuando apareció la veterana Carli Lloyd al 11′, anotando el 2-0.

Estados Unidos arrinconó al Tri, que ante el temor de regalar algún espacio optó por replegarse para aguantar el castigo.

Reyna Reyes anotó un autogol para el 3-0 al 36′ y dos minutos más tarde, Tobin Heath entró sola, tomando mal parada a la zaga mexicana para el 4-0.

Desde abril del 2018, el Tricolor no le anota a los Estados Unidos, las campeonas del mundo que no bajaron el ritmo a pesar de que la victoria era contundente.

Para el complemento ingresaron Alex Morgan y Megan Rapinoe, quienes se portaron benevolentes con el cuadro nacional.

Rapinoe falló en dos tiros al arco y Megan fue frenada por Itzel González quien fue de lo mejor del Tricolor a pesar de la goleada.

Pese a que en reiteradas ocasiones Mónica Vergara ha insistido en que se aprende de estos duelos donde el rival es muy superior, lo cierto es que el Tri no presentó mejoría respecto a los dos últimos procesos ya que el equipo nacional sólo atina a replegarse y no le alcanza para generar jugadas ofensivas.

En el Estadio retumbó el grito de «Equal Pay» (igualdad en el pago) haciendo clara alusión a lo que perciben la selección femenina de Estados Unidos respecto a su contraparte varonil.