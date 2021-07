Regresa a México Federico Vilar

Después de poco más de cuatro años ausente del futbol mexicano, Federico Vilar, exportero de equipos como el Atlante y los Xolos de Tijuana, regresó a México país para hacerse cargo de la dirección técnica del Cancún FC de la Liga de Expansión, luego de haber tomado experiencia en el Club Argentino Rojas de su ciudad natal, Buenos Aires.

«Yo sabía que cuando me retirara iba a regresar a Argentina a echar andar un proyecto deportivo en mi ciudad natal, Buenos Aires, con el Club Argentino de Rojas donde trabajé activamente durante cuatro años, esa etapa me sirvió para prepararme y saber qué pasos iba a seguir y dentro de ese panorama me decidí por la dirección técnica”, expresó.

Vilar afirmó sentirse agradecido por la ocasión que se le presenta para dirigir al cuadro cancunense, esperando comenzar con el pie derecho su carrera como estratega.

«Estoy contento con esta oportunidad, con este reto importante dentro del futbol mexicano, lo acepto y lo tomo con mucha responsabilidad, con ganas de trabajar para que el proyecto se pueda desarrollar de la mejor manera”, manifestó.

Asimismo, comentó que poco a poco se le va dando la confianza a nuevos técnicos en el balompié azteca, lo que representa que haya sangre nueva en los banquillos de los equipos.

Siempre hay posibilidades de hacer un recambio generacional por decirlo de alguna manera, en México hay grandes entrenadores con mucho recorrido, pero hay épocas en donde se empieza a dar oportunidades a jóvenes entrenadores y con la Liga de Expansión se abre un abanico de oportunidades que trataremos de aprovecharlo”, declaró.

Respecto a la imposibilidad actual para poder ascender a la Liga MX, Federico dijo que espera que esta situación pueda cambiar pronto, para que los equipos de la Liga de Expansión puedan pelear por un lugar en el máximo circuito.

«Tiene que ser un paso lógico para la evolución de la liga que la posibilidad de ascender sea real, mediante las instituciones que hagan los méritos suficientes, que se otorgue la oportunidad de crecimiento y de llegar a la Primera División, ojalá en el corto plazo pueda suceder y que todos los equipos cumplan con las medidas necesarias”, agregó.

Por último, pese a que es el Atlante al equipo que mayor cariño le guarda en el futbol mexicano, no quiso hablar sobre poder dirigirlo en un futuro en su carrera.

«Hoy por hoy tengo que ser respetuoso con el club que me contrató y con los principios y valores que creo de mi profesionalismo, no tengo más que pensar en mi equipo y hacer las cosas bien para poder seguir creciendo”, expresó.