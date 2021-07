Recomiendan no “bajar la guardia” en vacaciones para evitar contagios por Covid

La titular del IMSS en Sonora, María de Lourdes Díaz Espinosa, pidió evitar salidas innecesarias y mantener los protocolos sanitarios

Para tener un “Verano Seguro” es imperante no bajar la guardia y extremar acciones preventivas como el lavado de manos, la sana distancia y el uso del cubrebocas

Para tener un “Verano Seguro” y evitar un incremento de contagios de COVID-19 en vacaciones, la Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora llama a la población a reforzar las medidas de prevención como el lavado frecuente de manos, la sana distancia y uso correcto de cubrebocas.

La titular del IMSS en Sonora, doctora María de Lourdes Díaz Espinosa, destacó que es importante no bajar la guardia y extremar cuidados para proteger a los más vulnerables como adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

“Es importante evitar las salidas innecesarias, mejor quédate en casa hay que tener bien presente que la vacuna solo disminuye la probabilidad de complicaciones graves, vacúnate y no bajes la guardia, en especial de quienes padecen diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad, deben mantener su control médico”, subrayó.

No por ser temporada vacacional, resaltó la especialista, se deben relajar u omitir las medidas sanitarias, por un verano saludable, rece tus salidas, así como no asistir a reuniones sociales, ya que esto eleva la posibilidad de un contagio, no bajes la guardia ante la COVID-19.

“El control de esta epidemia está en nuestras manos, seamos ciudadanos socialmente responsables, no le dejemos toda la carga a las instituciones de Salud, ni a su personal que ha luchado día con día para salvar la vida de quienes lamentablemente sufrieron contagio del virus SARS-CoV-2”, recalcó la funcionaria.

Verifican comercios

Operativos de verificación de protocolos contra contagios de Covid-19 en tiendas de autoservicio realizó la Secretaría de Salud de Sonora en el estado, con la finalidad de prevenir contagios, informó Enrique ClausenIberri.

El secretario de Salud en la entidad puntualizó que los operativos se realizaron a través de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson), donde las brigadas supervisan que se cuente con filtro sanitario, aforo permitido, se cumpla horario de cierre y los protocolos contra el Coronavirus.

Comentó que la verificación de estos establecimientos se realizó en los municipios de Hermosillo, Nogales, Magdalena, Navojoa, Guaymas, en los cuales participaron 23 verificadores sanitarios que visitaron 58 lugares de este giro, donde además de la supervisión de cumplimiento, se reforzó la promoción de los protocolos.