Recomienda dieta astringente ante gastroenteritis

Para ayudar en el tratamiento médico por gastroenteritis, diarreas o vómitos, especialistas del Departamento de Medicina Preventiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), recomendó cuidar la alimentación mediante una dieta astringente que incluya pescados de carne blanca, así como de algunas frutas y verduras cocidas.

El nutriólogo de Medicina Preventiva del Isssteson, Édgar Curiel Velázquez, explicó que estas enfermedades son comunes en el verano y para enfrentarlas es importante contar con energía y estos alimentos son los indicados.

«Las diarreas son comunes por deshidratación o haber consumido alimentos contaminados o que han estado mucho tiempo sin estar refrigerados; comidas como el arroz recién cocido, pastas cocidas, papas, camotes, así como el uso de verduras bajas en fibras como zanahoria o calabazas bien cocidas, forman parte de la dieta recomendada en estos casos”, detalló.

La dieta astringente, dijo Curiel Vázquez, es con la finalidad de evita tener demasiado sólido en el intestino, el cual provoca más evacuaciones.

«En el caso de las frutas y verduras, su característica principal es que te ofrecen más fibra, por eso su consumo durante las diarreas debe ser sin cáscara y que hayan pasado por un proceso de cocción», expuso.

Entre la lista de frutas recomendó también la manzana y el membrillo sin cáscara y cocidos.

«Otra fruta importante para su consumo en este momento de enfermedad y que se come sin cocer es el plátano maduro, entre más maduro esté es mucho mejor, pues nos da energía rápida y también tiene menos fibra», señaló el nutriólogo de Medicina Preventiva.

Durante la enfermedad, dijo, es importante mantenerse bien hidratados y señaló que el agua sobrante tras cocer el arroz también es útil, puesto que contiene algunos nutrientes importantes e incluso propiedades que hacen que el organismo haga más lenta la digestión.

«En un litro de agua de arroz (tras cocción), agregamos una cucharadita cafecera de sal y podemos usarla como suero», informó Curiel Velázquez.

Detalló que hay proteínas de fácil digestión como las que contiene los pescados de carne blanca como la mojarra, tilapia, mero, que no son muy grasosos, y recomendó también el consumo de carnes magras como la pechuga de pollo, todos cocidos.

«En el caso de los lácteos, procuremos no consumirlos en los primeros días de enfermedad y agregarlos después poco a poco, de preferencia los de menos grasa, como los productos light y deslactosados», aclaró.

Recomendó que ante la presencia de diarrea, vómito o dolor de estómago, es importante acudir al médico de familia para que reciba un tratamiento adecuado y seguir las recomendaciones que se le indiquen.