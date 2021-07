Reaparece Nico Castillo en triunfo del América

El futbolista, de 28 años, sufrió una trombosis a principios de 2020 lo cual puso en riesgo su vida

Nico Castillo pisó un campo de futbol por primera vez en 17 meses.

Después de sufrir una trombosis que arriesgó su vida en el primer trimestre del 2020, el ariete andino volvió a jugar con el América, que venció 1-0 a Santos en su primer duelo de preparación rumbo al Apertura 2021.

El atacante chileno no tenía participación con las Águilas desde el 18 de enero de 2020, cuando disputó 15 minutos en el encuentro ante Tigres de la jornada 2 del Clausura 2020; días después, necesitó de una intervención por una rotura de tendón recto femoral, que le generó una trombosis y hasta un sangrado de la herida, situaciones que pusieron en juego su vida.

Castillo, que en el 2019 se había ausentado por 74 días tras una fractura de peroné, perdió 12 kilos luego de la trombosis, mismos que poco a poco ha ido recuperando gracias a la preparación física que realizó desde el 2020 y que extendió durante el primer semestre de 2021.

Aunque no entraría en los planes del DT Santiago Solari para el Apertura 2021, sí hizo la pretemporada al parejo del equipo lo que le permitió ingresar al minuto 60 del amistoso que los azulcremas se llevaron con un gol de Roger Martínez, quien dejó tendidos a tres rivales en el área y definió con calma ante la salida de Carlos Acevedo.

El futbolista de 28 años solo tuvo una escapada con un balón a profundidad que no pudo alcanzar, pues lució, evidentemente, menos veloz que antes.

Las Águilas se conformaron con el 1-0 a pesar de que dominaron de principio a fin un partido en el que también participaron los refuerzos Miguel Layún y Fernando Madrigal, quienes fueron titulares, además de Salvador Reyes, que entró en el complemento.

Más de 400 días después de su último partido, y un tatuaje en la nuca con la frase «NeverSurrender» (Nunca te rindas) Nico Castillo volvió a patear un balón con las Águilas del América, que se mantendrán en Estados Unidos para encarar al Atlas y a los Tigres.