Reaparece Eric del Castillo tras aparatosa caída

El actor explicó que la caída que tuvo en casa de su hija Verónica le provocó un brazo fisurado, las costillas lastimadas y una abertura de frente

Eric del Castillo ya fue dado de alta y reapareció ante los medios de comunicación para explicar las lesiones que tuvo debido a una caída y que lo llevaron al hospital.

El primer actor se dejó ver con algunos puntos en la frente y con un brazo enyesado a su salida del hospital, donde estuvo internado una noche.

“Pues [estoy]bien en general. Miren, me fisuré. No fue quebrada, fue una fisura de un huesito acá [en el brazo]. Y pues acá me abrí la frente, ya me operaron y me cosieron y de las costillas también [estoy]un poco mal”, detalló Eric del Castillo.

El primer actor nacido hace 86 años explicó que el accidente ocurrió en casa de su hija Verónica. “Fui a visitar a mi hija Verónica, no vi un escalón y me caí; ni perdí el sentido ni vi luces ni nada”, explicó y añadió que por prescripción médica deberá guardar reposo de 15 a 20 días.

El actor de «Mi marido tiene familia» dijo que lo que más lo angustió no fue el accidente en sí, sino la preocupación que causó a su familia. “Lo que me apena es que mi mujer se espante”, dijo y añadió que ya habló con su hija Kate, quien está en Bolivia, para que lo viera vía remota.