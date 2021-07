Reanudan operaciones guarderías del IMSS

Saldo favorable arrojó el primer día de operación de las 72 guarderías infantiles subrogadas y ordinarias del IMSS en Sonora, los padres de familias y tutores de los niños y niñas manifestaron plena confianza en los espacios y la capacitación del personal.

María de la Soledad Durazo Ramos, representante de la Asociación de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, agregó que el primer día se detectó un aforo del 40 al 50 por ciento de la capacidad, porque después de un año de no realizar inscripciones ya no se cubrieron los espacios disponibles de los niños se dieron de baja al cumplir con la reglamentaria o muchos padres de familia perdieron la vigencia del derecho de guardería al no tener trabajo.

La reapertura de estos centros formativos fue muy positiva, la mayoría de los niños llegaron contentos porque ya tenían muchos meses en sus casas, “algunos lo dejamos de ver cuando estaban bebés y ahora llegaron caminando, lo cual fue muy emocionante”, agregó Durazo Ramos.

Reiteró que el inicio fue ordenado y los padres de familia cumplieron con el compromiso de acatar todos los protocolos establecidos por las autoridades de salud tanto federal como estatal.

“El personal de las guarderías estamos comprometidos a cuidar nuestra salud y de los niños aunque todos estamos vacunados se deben seguir rigorosamente las medidas. Sabemos que tenemos todo para ofrecer el servicio sin necesidad de volver a suspender, podemos controlar la situación”, argumentó.

Los padres de familia deben tener confianza en dejar a sus niños en las guarderías, se cuidarán con el mismo profesionalismo, esmero y entusiasmo de siempre, no hay mejor lugar en estos momentos que las guarderías, consideró Durazo Ramos.

Reconoció que los tiempos de revisión de los niños se alargaron, porque no se puede hacer aglomeraciones en el filtro del área de recepción.

“Le pedimos a los padres de familia que sean pacientes porque les va tocar esperar unos minutos afuera, pero esta medida es necesaria aun con las inclemencias del tiempo, para no arriesgar a nadie”, abundó.

Resaltó que son 71 guarderías en Sonora, de las cuales 65 son subrogadas y el resto son ordinarias, es decir el propio IMSS opera.